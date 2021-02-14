Если б я был султан: енот Жорик, скучавший по рыси Аленке, утешился двумя женами. Фото: предоставлено Сибирским зоопарком

Рысь Аленка в Сибирском зоопарке ушла, хлопнув дверью, оставив разбитым сердце необычного черного енота Жорика. Просто она переехала в другой вольер, где теперь и живет со своим супругом Айдаром. Хоть кавалер и на два года младше ее – у диких кошек уже все серьезно. Третий лишний, да и Айдар – страшный ревнивец, мог и за добычу енота принят.

- Жорик 3 года жил вместе с рысью Аленой и вполне уверенно чувствовал себя мужем сибирской рыси, - говорят в зоопарке в м-не Солнечный. - А вот Алена, оказывается, видела в еноте только друга.

Погрустил, конечно, енотик и отправился на поиски счастья. И было это год назад. Сначала пожил с Кусакой, однако, енотиха не приняла ухаживаний. Оправдывала свое имя. И не раз! Дело доходило до драк. Стоит отметить, что Жорик и жил-то с рысью, так как не нашел до этого себе пару. Потом была Наташа – и сначала вроде все шло гладко. Казалось, что семья сложилась, но увы, также не сложилось… Наташа теперь вообще живет в филиале в Листвянке.

- Жора пытался выстраивать отношения с девушками-енотихами. И все безрезультатно! – недоумевают зоологи. - То ли Жорик пах рысью, то ли вел себя как дикая кошка. Но ни Ракета, ни Даша, ни Наташа - никто из енотих не согласился стать возлюбленной Жорика.

Сотрудники зоопарка уже смирились с одиночеством черного енота. Но, самого Жорика такое положение дел не устраивало. Он продолжал поиски и этой зимой провел в одном домике сразу с двумя мохнатыми дамочками!

- Одну мы подселили к нему специально, надеясь, создать пару, а вторая попала к нам по воле случая – ее просто сдали в зоопарк, увы, но часто такое бывает, что люди заводят себе диких животных, а после не справляются с ними, - говорит сотрудник Сибирского зоопарка. – Теперь Жорик у нас даже новое прозвище получил – одинокий бродяга любви Казанова.

Кстати, как уверяют специалисты, двоеженство для самцов енотов в какой-то мере норма.

- Самочки демонстрируют привязанность к одному партнеру, а вот еноты -самцы стараются выстроить сексуальные отношения одновременно с несколькими девочками, - говорят в зоопарке. - Они готовы пробегать большие расстояния ради своих мохнатых возлюбленных.

А Жорику и бегать не нужно – троица живет в одном домике всю зиму.

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