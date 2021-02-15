Скорая застряла в сугробе по пути к больному ребенку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- «Мы застряли в снегу, дальше точно не проедем, так как дороги просто нет». Такое сообщение вечером, 13 февраля отправила диспетчеру бригада скорой помощи центральной районной больницы бурятского села Мухоршибирь. Несколькими минутами ранее неотложка выехала на срочный вызов. Нужно было оказать помощь ребенку, которому резко стало плохо. Вот только дом, в котором жил маленький пациент находится в 5 километрах от села - в районе местного уже давно заброшенного асфальтобетонного завода. Летом проселочную дорогу туда размывает дождями, а зимой засыпает снегом. Свернув с трассы, медицинская Газель проехала несколько сотен метров по сугробам и забуксовала.

- Когда бригада сообщила, что застряла, я сразу решила, что нужно звонить спасателям, - рассказывает "КП"-"Иркутск" главный врач центральной районной больницы села Мухоршибирь Татьяна Эрдынеева. – Ведь у ребенка поднялась высокая температура, ему срочно нужен был врач.

Та самая пожарная машина, на которой спасатели отвезли фельдшера. Фото: Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики Бурятия

Медики, которым теперь самим понадобилась помощь, позвонили в местную пожарную часть №60. Уже через 10 минут, к врачам на всех порах, с включенными звуковыми сигналами примчался огромный пожарный Урал. Правда, брать на буксир Газель времени не было.

- Прыгайте к нам в машину, - скомандовал фельдшеру начальник караула Олег Зарипов. – Добросим вас до пациента, а потом и машинку вашу вытащим.

Пожарные помогли медику залезть в салон, и водитель пожарки Юрий Филатов нажал на газ. Почти 2 километра по огромным сугробам многотонный Урал прошел как нож сквозь масло. Через 5 минут фельдшер стояла на пороге дома, в котором ее уже ждали родители заболевшего ребенка.

- Мы конечно, подождали, пока она окажет помощь пациенту, - говорит Олег Зарипов. – А потом отвезли обратно в больницу. Не представляю, как бы машина скорой пробиралась по такой дороге. Тут только на таком вездеходе, как наш надо ездить.

Пожарные, которым на время пришлось сменить профессию говорят, что уже готовились к тому, что нужно будет быстро доставлять в больницу и ребенка. Но, благодаря тому, что ему вовремя оказали помощь, госпитализация не понадобилась.

- Мы часто участвуем в спасательных операциях, - заключает Олег Зарипов. – Правда, неотложкой работать еще не приходилось. Теперь мы с врачами договорились, что всегда будем помогать друг другу.