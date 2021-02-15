Зэку, сбежавшему из тюрьмы на автомобиле начальника колонии, увеличили срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такого побега, который произошел в мае 2020 года в ангарской исправительной колонии-поселения №7, не увидишь даже в кино. Один из заключенных досрочно выбрался на волю, нет, вовсе не копая тоннель и не долбя дыру в стене. За забор с колючей проволокой он вышел, а точнее спокойно выехал прямо на машине начальника колонии.

«Комсомолка» тогда рассказывала про этот случай. Весной прошлого года, 34-летний заключенный Алексей Портнягин (имя и фамилия изменены, прим. Ред.), к слову, осужденный за угон автомобиля, спокойно досиживал свой 3-летний тюремный срок. На свободу он должен был выйти в апреле 2021-го. Но, ему неожиданно предоставился шанс почувствовать волю раньше. В один из майских дней его отправили убираться в гараж, туда на служебной Волге вместе с водителем подъехал начальник колонии. Они оставили машину в боксе и куда-то ушли. Все бы ничего, вот только водитель каким-то образом, умудрился забыть ключ в замке зажигания.

Алексей заглянул в салон Волги, и конечно, увидел оставленный ключ. Недолго думая, он запрыгнул за руль, включил двигатель, переключил коробку передач и поехал. Каким образом, он проехал контрольно-пропускной пункт, неизвестно. Но, территорию исправительного учреждения, где заключенным разрешено свободное перемещение, он покинул спокойно. Так как до суда Алексей всю жизнь прожил в Ангарске, в городе он не заблудился. Он выехал на трассу и погнал к своим знакомым на дачу. При этом нашел где-то алкоголь и распивал его прямо на ходу. Одной рукой держал руль, а второй бутылку с горячительным. Задержали его уже в садоводстве. Вскоре на него завели сразу три уголовных дела: за побег, за угон, ну и за езду в нетрезвом виде, разумеется.

Сейчас Алексей уже спокойно мог бы считать дни до своего официального освобождения до которого осталось каких-то два месяца. Но, вместо этого, на днях он услышал новый приговор суда.

- Его приговорили к 2 годам 1 месяцу лишения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Отбывать наказание он будет уже в исправительной колонии строгого режима.

Но и это еще не все. Алексею еще запретили приближаться к автомобилям, лишив его права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто сроком на 2 года 6 месяцев.