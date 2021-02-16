Анастасия Ягайлова после двух разводов осталась в Иркутске: как живет победительница шоу «Большой брат» и участница «Дома-2»

Как сейчас живет победительница шоу «Большой брат» и участница «Дома-2» Настя Ягайлова. Фото: личный архив.

«Настю Ягайлову любят и ненавидят». «Настя Ягайлова - имя нарицательное. Пример для двадцатилетних, как добиться успеха». «Анастасия Ягайлова намеревается освоить азы актерского мастерства и поступает в театральный институт. Возможно, через пять - десять лет имя Насти будет значиться в титрах наряду с именами Евгения Миронова и Виктории Толстогановой», - так писала «Комсомолка» про победительницу реалити-шоу «Большой брат» на ТНТ в 2005 году

Выигрыш был громким (еще бы, 10 миллионов рублей!), яркой девушке пророчили большое будущее. Но на дворе 2021 год, а у Анастасии за плечами два развода и на руках - двое детей. И живет она в Иркутске. Тихой и неприметной жизнью…

- А начиналось все с «Дома-2», - вспоминает Анастасия Ягайлова в разговоре с «КП»-Иркутск. - Подруга, фанатка реалити-шоу, меня в шутку подначивала, мол, поучаствуй в кастинге. И я, простая девчонка из Хабаровска, вдруг загорелась этой идеей. Захотела попасть на экраны, сняться в кино. Но еще больше я хотела показать своей маме, что могу чего-то добиться. Отношения у нас всегда были непростые…

И вот закрутилось. Сначала сезон в «Доме-2», затем победа в «Большом брате» - нашумевшем шоу, где герои круглые сутки жили под прицелом камер, не имея связи с внешним миром. Влюблялись, скандалили, мирились. Слава накрыла 19-летнюю Анастасию Ягайлову с головой. Девушки пытались подражать ей, быть такими же «сильными и независимыми», добиваться целей, а парни были без ума от ее красоты и характера с «перчинкой».

- Я тогда не осознавала масштабов своей известности. Ну, казалось бы, что такого? Всего лишь прожила три месяца в замкнутом пространстве, общаясь с узким кругом людей. А когда вышла на улицу - как сейчас помню, - на меня вдруг набросилась огромная толпа фанатов, буквально готовая разодрать в клочки! Еле вырвалась, чтоб сесть в машину. В тот момент я испугалась популярности, - говорит Анастасия Ягайлова. - Хотя и было приятно, не скрою.

А затем снова «Дом-2». Настя в звездном составе с Ольгой Бузовой, Аленой Водонаевой и другими. Но из проекта она вскоре ушла. Говорит, мало времени уделяли ей на экране. Неопределенность молодой звезде была не по вкусу: хотела либо дальше строить головокружительную карьеру, либо все бросить и уйти с головой в семейную жизнь.

- Мама почему-то сказала мне тогда: «Не будешь ты в Москве счастлива. Езжай домой». Слава славой, а к тому моменту я уже захотела стать женой и мамой. Вот и вернулась в Хабаровск, - рассказывает Анастасия. - Только вот покоя мне там не было! Уже в аэропорту поклонники встречали с криком и визгом. По улицам ходить невозможно. Каждый шаг - на виду у всех. Я стала месяцами «прятаться» в Китае: после успеха на телевидении мне предлагали «жирные» контракты в модельных агентствах.

Анастасия осталась в Иркутске. Фото: личный архив.

В 2008-м Настя Ягайлова, как и мечтала, вышла замуж, родился сын. Но спустя год пара распалась - банально, не сошлись характерами. Ребенок остался с Настей. И тут у нее впервые случилась депрессия. На руках малыш, в Китай на заработки уже не уедешь. Жила с мамой в Хабаровске. Денег практически не было.

- Спросите, куда потратила те 10 миллионов, выигранные в «Большом брате»? Себе оставила один миллион - на эти деньги какое-то время жила сама и делала ценные подарки близким, - а остальную сумму отдала маме. Она распорядилась деньгами по-своему, - вспоминает Анастасия.

Так прошло два года. Пока случайно в баре она не встретила своего второго супруга. Образованный, воспитанный, мужественный. Добивался ее целый год. И покорил! Снова свадьба, снова предвкушение счастливой семейной жизни. Но спустя месяц после того, как они расписались, по словам Насти, мужа словно подменили.

- В один вечер пришел домой и выпалил: «Я понял, что ты не та женщина!», - откровенничает девушка. - Если честно, я до сих пор не знаю, что произошло. Он будто стал другим человеком. Но мы все же пытались сберечь отношения. Родился ребенок.

Ее супруг - служащий, работает по контрактам в разных городах страны. Настя ездила за ним в Краснодарский край, затем они очутились в Иркутской области. Пожили в Братске, в Иркутске. Увы, любовь так и не спасли. В прошлом году они окончательно развелись, и Настя Ягайлова осталась в городе на Ангаре. Так совпало, что здесь у нее есть родственники.

Бывшая звезда не теряет надежды снова вернуться на экраны. Фото: личный архив.

Но выбираться из очередной депрессии ей пришлось самой. Говорит, что даже побывала в кризисном центре - до того опускались руки от непонимания, куда двигаться дальше. Жалела, что много лет назад ушла из шоу-бизнеса. Понимала, что надо любой ценой поднимать сыновей. И старалась не афишировать личную жизнь. Даже «Инстаграм» завела недавно, там всего 2,8 тысячи подписчиков. Но и среди них хватает и поклонников, и хейтеров со времен ее популярности.

- Вас ждет великое будущее! Возвращайтесь в столицу! - подбадривают те, что на ее стороне.

- Выпадет такой шанс - без раздумий вернусь, - парирует Анастасия Ягайлова.

Ну а пока пытается построить жизнь в Иркутске. Сейчас ей 34 года. Сыновья учатся в гимназии, старший увлекается спортом. Сама она проходит стажировку, но где и на какую должность - умалчивает. Боится сглазить. И твердо верит, что однажды все-таки сумеет снова ворваться в мир шоу-бизнеса.

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