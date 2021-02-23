Сибиряк угнал у родственника Лексус и насмерть сбил на нем двух 16-летних подростков Фото: Иван ВИСЛОВ

Страшная авария произошла вечером, 23 февраля в Улан-Удэ. Около 19 часов на улице Революции 1905 года, водитель LEXUS RX 350 на огромной скорости сбил двух 16-летних подростков - парня и девушку, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. От удара оба пешехода отлетели на несколько метров и упали на асфальт. Лихач же, даже не затормозив, как ни в чем не бывало, уехал с места ДТП.

- От полученных травм подростки скончались на месте, - сообщили "КП"-"Иркутск" в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Что касается виновника, то его удалось задержать по горячим следам . Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

Фото Лексуса. Фото: ves_ulan_ude

Следователи уже выяснили личность лихача. Им оказался 37-летний местный житель. По предварительной информации, за три часа до ДТП, он угнал автомобиль у сожителя своей сестры и поехал кататься по городским улицам. При этом, он даже не включил фары и габаритные огни. Хотя на улице уже было темно. После того, как он сбил пешеходов, нарушитель проехал еще несколько сотен метров до следующего перекрестка, остановился, бросил машину и трусливо сбежал.

Добавим, что у виновника аварии уже взяли анализы для проведения медицинских исследований. Сейчас выясняется есть ли в его организме алкоголь или наркотики. Вскоре должен начаться его допрос.