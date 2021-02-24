Водитель Лексуса насмерть сбил двух 16-летних подростков в Улан-Удэ: глава СК России взял расследование под личный контроль. Фото: ves_ulan_ude

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о страшном ДТП, которое вечером, 23 февраля произошло в Улан-Удэ. Напомним, около 19 часов на улице Революции 1905 года, водитель LEXUS RX 350 на огромной скорости сбил двух 16-летних подростков - парня и девушку, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. От удара оба пешехода отлетели на несколько метров и упали на асфальт. Лихач же, даже не затормозив, как ни в чем не бывало, уехал с места ДТП. От полученных травм оба пешехода скончались на месте.

Нарушителя задержали по горячим следам. Им оказался 37-летний местный житель. По предварительной информации, за три часа до ДТП, он угнал автомобиль у сожителя своей сестры и поехал кататься по городским улицам. Более того, выяснилось, что ранее мужчина уже был судим по двум уголовным статьям.

- По поручению Александра Бастрыкина, расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - отметили в СУ СК России. – Глава СК дал указание доложить о проведенном комплексе следственных действий и обо всех обстоятельствах ДТП.

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