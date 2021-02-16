Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 февраля: около 29 000 жителей региона поставили прививку от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 16 февраля. В регионе ежесуточное количество случаев заражения постепенно снижается. Последние несколько дней лаборатории получают положительных тестов не более 250 в день. Больницы переходят к плановой работе, так как в ковидных госпиталях много свободных мест – к штатному режиму вернулись уже медучреждения Ангарска и Братска. Также к «докоронавирусному» режиму вернутся 11 организаций в Иркутске, Саянске, Зиме, Усолье-Сибирском, Железногорске-Илимском, Новонукутском, Баяндае, Нижнеудинске. Таким образом, освободится более 600 коек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутске на 16 февраля: за сутки +243, общее число случаев заражения - 53 018. В госпиталях остаются 1826 человек, еще 6463 заразившихся лечатся амбулаторно.

Выздоровели еще 340 сибиряков, всего болезнь победили 48 611. К несчастью, справиться с инфекцией смогли не все. За сутки скончались еще восемь человек. Всего в Приангарье умерло уже 2017 человек с коронавирусом.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 февраля: около 29 000 жителей Приангарья привиты от COVID-19

Среди этого числа более 6300 сибиряков старше 60 лет, так как ограничения по возрасту для пожилых людей теперь сняты. В регионе действует 62 пункта вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса. Записаться можно, позвонив в медучреждения, либо на сайтах Госуслуги и Кврачу38.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 февраля: пожилых зараженных COVID-19 будут госпитализировать независимо от течения болезни

Сотрудники Министерства здравоохранения Иркутской области напоминают о том, насколько опасен коронавирус, болезнь может привести к тяжелым последствиям или даже к смерти. В зоне риска – люди старше 60 лет или 50 при наличии в анамнезе сахарного диабета. Таким заболевшим рекомендована госпитализация. Сейчас мест в ковидных госпиталях хватает и лучше, чтобы за течением болезни в таком случае постоянно наблюдали специалисты.

- Мы настоятельно рекомендуем Вам в случае подтверждения новой коронавирусной инфекции COVID-19, даже при легкой степени течения, следовать рекомендации Вашего доктора в части предложения о госпитализации на стационарное лечение, - сообщает региональный минздрав. – Врачам важно проводить постоянное наблюдение за Вами, чтобы не допустить прогрессирования болезни и вовремя дополнить лечение необходимыми лекарствами и процедурами.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 февраля.

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