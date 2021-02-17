Футболисты сборной России поздравили с Днем рождения покусанного собаками школьника из Бурятии

Артем с футболкой сборной России: Фото: инстаграм Алексея Цыденова

Необычный и неожиданный подарок на свой День рождения прямо в палате больницы получил 11-летний школьник из Улан-Удэ Артем, которого в январе этого года сильно покусала свора бродячих собак. Тогда разъяренные псы буквально превратили тело ребенка в кровавое месиво. Сейчас мальчик находится на лечении в Москве, и никак не ожидал, что его придет поздравить один из самых знаменитых земляков - футболист Владимир Гранат.

Экс-игрок московского «Спартака», московского «Динамо» и других клубов Премьер-Лиги пришел к Артему, пожал ему руку, сказав теплые слова поддержки, и конечно, вручил парнишке ценный подарок. Владимир подарил земляку футболку сборной России с домашнего чемпионата мира 2018 года. (Тогда Владимир был в составе нашей команды прим Ред.) На майке расписались все игроки национальной команды. Также Артем получил мяч с автографом Владимира Граната. Счастью школьника не было предела, ведь до нападения своры псов, он сам занимался футболом и мечтает вернуться в игру как можно скорее.

Но и это еще не весь сюрприз, который ждал Артема. От своего коллеги решили не отставать и остальные футболисты сборной России. Приехать все, конечно не смогли, так как готовятся к весенней стадии чемпионата России, но записали для мальчика видеообращение. Итак, Артема поздравили и пожелали выздоровления такие звезды российского футбола, как игроки московского «Локомотива» Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов и даже польский легионер Мацей Рыбус. Видео-привет отправил и капитан московского «Динамо» Антон Шунин. Узнали о беде, в которую попал мальчик и футболисты, которые уже закончили карьеру: Дмитрий Сенников и Максим Калиниченко.

Ну а капитан сборной России и защитник «Спартака» Георгий Джикия даже позвал Артема на матч своей команды.

- Приходи, бери всех своих друзей и родных, у тебя неограниченное количество билетов, - говорит Георгий Джикия. – Как только сможешь, я тебя жду на стадионе.

Все эти видеоролики на своей странице опубликовал глава Бурятии Алексей Цыденов, который отметил, что после такого сюрприза, Артем быстрее пойдет на поправку.

Футболист Владимир Гранат, который родился в Улан-Удэ, приехал поддержать своего земляка. Фото: инстаграм Алексея Цыденова

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала о нападении собак на Артема. Все произошло днем, 12 января в микрорайоне Забайкальский. Псы набросились на ребенка, повалили его на снег, и разорвав на нем одежду, начали рвать кожу. От разъяренных животных, школьника отбил случайный очевидец. В крайне тяжелом состоянии, и с рваными ранами нижних конечностей пострадавшего доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

На следующий день медики из Бурятии провели телеконсультацию с коллегами из ГБУЗ Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии» департамента здравоохранения Москвы. На ней было принято решение доставить мальчика спецбортом на лечение в столицу. Сейчас Артем уже идет на поправку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На его теле было кровавое месиво»: родные покусанного 11-летнего мальчика из Бурятии рассказали о его состоянии (Подробности)