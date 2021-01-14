Вот уже почти месяц бродячие собаки наводят ужас на жителей столицы Бурятии. Еще бы! Два чудовищных нападения, двое пострадавших. 23 декабря свора не оставила живого места на лице и теле 20-летней девушки, искусав ее в нескольких метрах от дома (сейчас она на лечении в Москве, прим. Ред). А 12 января псы практически по такому же сценарию набросились на 11-летнего мальчика… Произошли эти случаи в одном районе – в микрорайоне Забайкальский.- Внук возвращался домой из школы, когда в нескольких метрах от дома, дорогу ему перегородили около 5 собак, - рассказывает «КП»-«Иркутск бабушка ребенка Ольга Николаевна. – Они набросились на него, повалили на снег, и за секунды разорвав на нем одежду, впились клыками в кожу. Даже страшно представить с каким ужасом кричал наш мальчик и звал помощь.Крики ребенка случайно услышал 80-летний пенсионер, который оказался неподалеку. Он схватил первую попавшуюся под руку палу и отогнал собак. Затем из ограды вышел старший брат мальчика, который позвонил маме, и та вызвала скорую. Оказалось, что до дома школьник всего не успел дойти всего несколько метров…- На теле было одно кровавое месиво, - с трудом подбирает слова Ольга Николаевна. – Больше всего пострадали спина, руки, ноги, бедро и волосистая часть головы. Лицо, к счастью, цело. Внук потерял много крови.В крайне тяжелом состоянии с многочисленными рваными ранами мальчика доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Врачи провели многочасовые операции, чтобы спасти ему жизнь. На следующий день во время телеконсультации с коллегами из московского Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии медики приняли решение доставить мальчика спецбортом в столицу. Деньги на это выделены главой Бурятии. Лечение и проживание в столице мамы школьника, которая отправится с ним, также оплатят.- Ребенок уже пришел в себя и даже поговорил с мамой, - делится бабушка. – Подробности нападения она у него спрашивать не стала, чтобы не травмировать еще больше. Когда внук узнал, что поедет в Москву даже обрадовался. Кстати, наш мальчик панически боялся собак еще до нападения, так как ранее они его уже кусали.Кто виноват?После второго ужасного нападения жители Забайкальского организовали сход и вышли на улицу в 30-градусный мороз, чтобы привлечь внимание городской администрации. Люди теперь бояться отпускать своих детей одних на улицу. Более того, почти все они уверены, что разъяренные псы могли сбежать с собачьего приюта, который находится неподалеку.- Мы практически уверены в этом, - говорят они. – Окровавленные следы от собак вели к этому питомнику. Думаем, что они выбегали в дыру в заборе.Приехал на стихийный сбор жителей Забайкальского и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Его люди попросили разобраться с ситуацией с питомником, как можно быстрее предоставить детям автобусы для проезда до школы, а также усилить отлов животных. Ведь только за сутки в единую дежурную диспетчерскую службу от горожан поступило более 400 жалоб на безнадзорных животных. В свою очередь градоначальник отчитался, что отловили с улиц только этого микрорайона за новогодние праздники 100 собак, а по городу — 472.- Сейчас мы увеличиваем количество групп по отлову. Работают уже девять бригад, поручил усилить еще пятью экипажами, – сказал Шутенков. - Что касается приюта, про который говорят жители, то его проверили. Нарушении там много. Например, собак не вакцинировали от бешенства уже несколько лет. У животных нет чипов и бирок. Двери вольеров открываются наружу. Так что животные могли свободно убегать за территорию. Сотрудники комитета городского хозяйства уже преградили собакам привычные пути выхода из приюта. По поводу автобусов для школьников, то они должны выйти на маршрут с 15 января.А в это время родные пострадавшего мальчугана открыли в соцсетях сбор для помощи. Деньги понадобятся для дальнейшего восстановления мальчика. Оно будет долгим. Как помочь ребенку, смотрите здесь.КСТАТИШтраф за самовыгулПосле второго нападения глава Бурятии Алексей Цыденов созвал внеочередную сессию Народного Хурала. На ней рассмотрели законопроект об ужесточении административной ответственности жителей, которые отпускают собак с цепи на самовыгул.- После принятия поправок штраф для владельцев частных подворий может увеличиться до 50 тысяч рублей, - отметил Алексей Цыденов. - После первого серьезного случая нападения собак на девушку в декабре практика показала, что сознательность некоторых наших земляков в отношении своих домашних животных остается на низком уровне. Будем действовать в рамках закона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«На ее лице нет живого места»: родные рассказали о состоянии 20-летней девушки, которую покусала свора бродячих собак (Подробности)В Бурятии стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика в том же районе, где псы искусали девушку (Подробности)Девушка из Бурятии, которую покусали собаки, доставлена спецбортом в Москву (Подробности)