Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 февраля: 1757 пациентов с COVID-19 лечат в больницах области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 18 февраля. В Приангарье количество случаев заражения сегодня превысило 53.5 тысячи. За сутки о том, что больны новой коронавирусной инфекцией узнали еще 247 человек.

Что касается остальных данных по статистике заболеваемости коронавирусом в Иркутской области – они таковы: результаты тестов с отрицательным значением за 24 часа получили 375 сибиряков. Всего болезнь удалось победить в нашем регионе уже 49 394 заболевшим.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 февраля: скончались уже 2032 зараженных

- В ковидных госпиталях 18 февраля врачи лечат 1757 пациентов, - рассказали в Оперативном штабе по коронавирусу Иркутской области. – Выбил из медучреждений 31 человек.

К несчастью, справиться с новой коронавирусной инфекцией получилось не у всех. За сутки умерли еще 7 пациентов. Причина смерти: COVID-19. Всего с начала пандемии наш регион потерял уже 2032 человек: 1812 из них умерли от коронавируса, еще 220 с таким же диагнозом были больны и другими заболеваниями, ставшими причиной их кончины.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске 18 февраля

Кому можно поставить прививку от коронавируса. Фото: Минздрав Иркутской области

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