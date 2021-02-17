Автобус рейсом Иркутск-Железногорск-Илимский выехал с иркутского автовокзала вечером 16 февраля точно по расписанию. На север региона он должен был доставить 25 пассажиров уже утром следующего дня в 07.50. Дорога не близкая, почти 14 часов в пути по трассе «Вилюй»: кто-то из них дремал, кто-то просто смотрел в окно или в экран телефона. В 4 утра, когда все уже спали, водитель неожиданно жмет по тормозам. Еще пара секунд и салон сотрясает сильнейший удар. Автобус врезается в попутную Тойоту Ипсум, которая, как выяснится позже, несколькими минутами ранее на скорости протаранила стоящий на трассе лесовоз.Каким-то чудом, автобус “Golden Dragon” не то, что не перевернулся, но даже не съехал в кювет, остановившись на обочине. Пассажиры, помогая друг другу, выбрались на улицу… А там увидели страшную картину: по всей трассе были разбросаны бревна, вылетевшие из лесовоза, а кабина буквально вырвана с корнем. Рядом лежала груда искореженного металла, а точнее все то, что осталось от Тойоты.- Мы перегружали машину, наш грузовик с прицепом стоял на обочине, - рассказывает о том, как произошло ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021, водитель того самого лесовоза. – Тут в наш прицеп и врезалась легковушка, а через несколько секунд в нее въехал автобус.У водителя “Golden Dragon” шансов выжить не было. Удар пришелся прямо в ту часть, где он находился. В Ипсуме погибли четверо. Троих из них прибывшие спасатели извлекли из распиленного салона сразу. Через несколько часов, когда стали разбирать обломки японского авто, нашли еще 22-летнюю девушку…Также травмы получили еще двое человек, находившиеся в автобусе. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальных другим рейсом отправили в Железногорск-Илимский. Кадры жуткого ДТП сразу облетели все иркутские соцсети. В комментариях некоторые предположили, что водитель автобуса мог нарушить скоростной режим. Так это или нет, пока неизвестно. В этом сейчас разбираются дорожные инспекторы. Также они выясняют, почему лесовоз стоял на обочине и были ли у него включены фары. Ну а «Комсомолке» удалось выяснить, что за рулем автобуса находился опытнейший водитель 57-летний шелеховчанин Юрий Тарбеев.- У отца стаж более 30 лет, - рассказывает корреспонденту \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" сын погибшего Алексей. – На каких только автобусах он не работал. Объездил всю Иркутскую область. Мотался в Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут… Аварии у него может и были, но мелкие. Никогда ни один из его пассажиров не получал даже царапины.У родных погибшего есть версия произошедшего:- Считаю, что и в этот раз отец пожертвовал собой, спасая своих пассажиров. Лесовоз и Ипсум ведь перекрыли всю трассу. Когда он увидел их, понял, что нужно уходить от столкновения вправо. Таким образом, он принял удар прямо на свою часть кабины. А главное, ему удалось удержать эту махину на колесах. Если бы они съехали в кювет и перевернулись, неизвестно, сколько было бы жертв, - говорит сын.О том, что Юрий был настоящим профессионалом, подтверждает и одна из его бывших коллег Ольга. Много лет она работала диспетчером на той самой автобазе, где до последнего трудился Юрий.- Отзывчивый, добрый мужчина, настоящий профи своего дела, - говорит Ольга. – Когда отправляла его в рейс, у меня никогда не болела душа. Знала, что все будет хорошо. В голове не укладывается, почему это произошло. Он объездил все самые сложные трассы на западе и на востоке нашей области. Как же жаль…К выяснению точных причин этой страшной аварии уже подключились следователи. Проводится проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас изучаются документы о техническом состоянии автобуса. Также проверят, проходил ли Юрий перед рейсом медосмотр.- Возбуждено уголовное дело по статье \\"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств\\", - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Просим отозваться пассажиров, а также очевидцев аварии, чтобы выяснить все подробности ДТП.Родные Юрия сейчас решают вопрос с доставкой его тела в родной Шелехов и занимаются организацией похорон. Дома, помимо сына, водителя ждали двое любимых внуков…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области, где погибли 5 человек (Подробности)