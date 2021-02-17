Подробности ДТП с автобусом и грузовиком под Братском назвали следователи

Стали известны подробности ДТП с автобусом и грузовиком под Братском, которое произошло в ночь на 17 февраля на трассе в Иркутской области. Напомним, около 4 часов утра, на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск, в районе населенного поселка Кузнецовка рейсовый автобус столкнулся с Тойотой Ипсум. На месте погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира японской легковушки. После скончалась еще одна девушка. Следователи, которые уже подключились к выяснению причин аварии, рассказали, как произошло столкновение.- Сначала Тойота на высокой скорости врезалась в грузовик КамАЗ, груженным древесиной, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - После чего, в японское авто врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский. Известно, что несколько пассажиров автобуса получили серьезные травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Проводится проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».Как добавляют в полиции, в автобусе находилось 25 пассажиров, госпитализация понадобилась трем из них. Остальных на попутном автобусе отправили в Братск- Возбуждено уголовное дело по статье \\"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств\\", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Просим отозваться пассажиров, а также очевидцев аварии, чтобы выяснить все подробности ДТП.Сейчас следователи изучают документы о техническом состоянии автобуса, а также выясняют, проходил ли он перед рейсом медосмотр. Новые подробности ДТП с автобусом и грузовиком под Братском будут публиковаться по мере появления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области, где погибли 5 человек (Подробности)