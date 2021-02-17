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Происшествия

Подробности ДТП с автобусом и грузовиком под Братском назвали следователи

В аварии погибли четыре человека, трое госпитализированы, известны подробности ДТП с автобусом и грузовиком под Братском
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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