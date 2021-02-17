Число погибших в ДТП с автобусом и Тойотой под Братском, выросло до пяти Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На месте страшного ДТП с рейсовым автобусом и Тойотой Ипсум под Братском нашли тело еще одной погибшей. По предварительной информации, это 22-летняя девушка. Ее обнаружили при разборе искореженных конструкций японского авто. Таким образом число жертв выросло до пяти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, авария произошла 17 февраля, около 4 часов утра, на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск. В районе населенного поселка Кузнецовка Тойота на высокой скорости врезалась в грузовик КамАЗ, груженным древесиной. После чего, в японское авто врезался рейсовый автобус, который ехал из Иркутска в Железногорск-Илимский. На месте погибли четыре человека: оба водителя и два пассажира японской машины.

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Также к выяснению причин подключились следователи.

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