Четыре человека погибли в столкновении рейсового автобуса и Тойоты на трассе в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария произошла в ночь на 17 февраля в Иркутской области. Около 4 часов утра на трассе А-331 «Вилюй» между городами Тулун и Братск, в районе населенного поселка Кузнецовка рейсовый автобус столкнулся с Тойотой Ипсум. Удар был такой силы, что легковушка превратилась в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте скончались четыре человека, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Это водитель автобуса и три человека, находившиеся в салоне Тойоты Ипсум.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Выяснилось, что в салоне автобуса находились 25 пассажиров. Несколько из них могли получить травмы. На попутном автобусе их отправили в Братск. Информация о точном количестве пострадавших уточняется. Виновник этой трагической аварии устанавливается.

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