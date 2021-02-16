В больнице умерла 20-летняя девушка, пострадавшая в ДТП с лесовозом в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Медикам не удалось спасти жизнь 20-летней девушки, которая пострадала во время ДТП с лесовозом. Пассажирка скончалась в больнице. Страшная авария произошла 14 февраля на трассе «Вилюй» в Братске. Тойота Королла врезалась в лесовоз, идущий в попутном направлении. От удара на месте погиб 20-летний парень – пассажир иномарки. Врачи продолжают бороться за других участников ДТП.

- В тяжелом состоянии сейчас находится еще одна женщина – пассажирка седана, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. – Состояние водителя иномарки оценивается как средней степени тяжести.

Как отметили в полиции Приангарья, 34-летний братчанин, управлявший в тот момент Короллой, только в 2020-м году был оштрафован 38 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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