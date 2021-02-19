- Сложно передать словами, какие эмоции испытал, когда вчера вышел на сцену иркутского музыкального театра вместе с российским молодежным национальным симфоническим оркестром, - поделился эмоциями с корреспондентом «КП-Иркутск» перед открытием фестиваля «Звезды на Байкале» в Иркутске Денис Мацуев. - Я понимаю, что это зал, в котором звучало 14 фестивалей, звучала разная музыка в исполнении выдающихся музыкантов, и почти на год этот зал застыл…. Рад, что все возвращается. Потому что для меня «Звезды на Байкале» - родное, близкое, связанное с моим детством юностью, друзьями и учителями…А о концертном зале симфонической музыке в родном городе маэстро говорит так. Конечно, торопясь на выступление, на открытие, но все же:- Мы об этом говорим уже много лет. Очень надеюсь, что вместе с Игорем Ивановичем Кобзевым (губернатор Иркутской области) мы когда-нибудь выйдем к вам, журналистам, и объявим официально эту информацию.Но тема близка не только талантливому земляку, но и многим иркутянам. Ведь на те же «Звезды на Байкале» билеты были раскуплены едва ли не в первый день старта продаж. О чем это говорит? Сибиряки любят классическую музыку, хотят ее слушать и, желательно, чаще и с большим комфортом. И это не свежая новость, что в Иркутске ищут площадку под строительство Концертного зала симфонической музыки. Новое место под его размещение презентовал в феврале в программе «Картина недели» на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91,5 fm руководитель архитектурного бюро «Арт-Консалт», экс-главный архитектор Иркутска Евгений Третьяков. Коротко напомним, что речь идет о площадке на улице Декабрьских Событий, а именно кинотеатре «Звездный». Архитекторы разработали эскиз, на котором видно, что именно здесь в историческом центре города, с удобными подъездными путями, остановками и инфраструктурой удачно впишется современный зал. Плюс еще и в том, что не нужно дополнительных затрат на инфраструктуру, создание инженерных сетей, которые стоят колоссальных финансовых вливаний. Полздания под будущий культурный комплекс уже готов. Подробнее о проекте читаете ЗДЕСЬИ вот актуальную тему вновь обсудили в передаче «Картина недели» и уже к дискуссии присоединились председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, ее члены Маргарита Цыганова и Сергей Язев, вице-мэр Дмитрий Ружников, главный архитектор города Антон Жуков, член Общественной палаты Иркутской области Марина Кондрашова.- Сегодня планировочный бренд в России – это Зарядье (концертный зал в Москве в одноименном парке), или новый зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге, - говорит архитектор Евгений Третьяков. – Сцена должна быть открыта со всех сторон для зрителя, уникальная акустика, есть масса требований по самому зданию… Но и не надо забывать, что это в комплексе должны быть уютная комфортная территория. На наш взгляд¸ кинотеатр «Звездный» подходит отлично. Здесь есть площадь Декабристов, которая, кстати, будет благоустроена в 2022 году, Усадьба Сукачева, пешеходная зона. А сам кинотеатр – это уже готовая база с комплексом посещений под мастер-классы, репетиции, занятия.Идея архитекторов понятна. Обсуждали ее гости и в контексте создания там Дома молодежи. Можно ли совместить?- Считаю, что здание звездного для Дома молодежи могло бы быть вполне пригодно, - считает Юрий Коренев. – Мы получим в итоге и зал, и здание, в котором могут заниматься молодые люди...Также гости студии затронули и вместимость зала. Нужно ли его строить на 1200 мест или меньше. Словом, много нюансов и главное – это решение по выбору самой площадки.- Вопрос строительства Концертного зала симфонической музыки, действительно, затянулся, - считает вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. – Есть разные предложения, где разместить зал. Например, обсуждалось построить его в Солнечном между ледоколом «Ангара» и пристанью «Ракета». Там возникли разногласия с жителями, надо обсуждать более детально с людьми. Есть вариант – на Чертугеевском заливе построить зал словно «оперу» в Сиднее, но там надо учитывать то, что надо будет создавать всю инфраструктуру, существует идея на острове Конном … Словом, при выборе надо консолидироваться всем вместе с общественностью.- Есть еще несколько площадок, - добавляет Антон Жуков. – Они все разные, интересные, у каждой есть достоинства и недостатки. Замечу, что окончательная точка в определении места будет ставиться руководителями города и региона.- Я впервые услышал о «Звездном», как варианте размещения там концертного зала, - также поделился своими мнением Сергей Язев. – Интересный проект, плюс которого, что он может быть реализован быстро и не требует гигантских вложений. И Дом молодежи тоже хорошо. Считаю, что это можно будет все объединить.- Очень надеюсь, что в Иркутске появится свое Иркутское Зарядье - локация 21 века, которая создаст единое культурное историческое пространство и, возможно, в этом месте появится второй 130-ый квартал, - заключил член Общественной палаты Иркутска, профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб.Послушать передачу можно по ссылкеА вот и сам проект у кинотеатра \\"Звездного\\":