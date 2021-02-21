Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 февраля: в ковидных госпиталях региона лечатся 1735 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 21 февраля. В Иркутской области количество случаев заражения COVID-19 уже более 54 тысяч. По данным Оперативного штаба Приангарья по коронавирусу, на 21 февраля это число уже 54 246. И оно продолжает расти. Однако, уже не такими скоростями, как раньше. Вторая волна коронавируса в регионе пошла на спад еще в декабре прошлого года, сейчас же в Приангарья за сутки регистрируют от 240-250 положительных тестов. Сегодня это число составило 241.

Радует, что большинство заболевших переносят новую коронавирусную инфекцию в легкой форме. Количество выздоровевших стремится к 50.5 тысячам человек. Только за сутки болезнь победили 312 сибиряков.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 21 февраля: в больницах 1735 пациентов с COVID-19

Сейчас под постоянным присмотром медиков находятся 1735 пациентов. Еще более пяти тысяч (5984 на 20.02) лечатся амбулаторно. За последние 24 часа из ковидных госпиталей убыло 28 человек.

- За минувшие сутки скончались 7 пациентов от коронавируса, еще один – от иных болезней, - сообщает Оперативный штаб.

Согласно предоставляемой им статистики заболеваемости коронавирусом в Иркутской области от COVID-19 в регионе умерло уже 1834 подхвативших заразу, еще 224 с диагнозом коронавирус были больна также и другими заболеваниями, которые их и сгубили.

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