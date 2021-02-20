«Лихорадка, сыпь на коже и яркие губы»: врачи предупреждают, что после COVID-19 у детей может развиться синдром Кавасаки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долгое время все искренне радовались, что хотя бы детям не угрожает коронавирус. Переносят они болезнь легко, чаще всего бессимптомно, пневмонией практически не болеют. Однако не все так просто. Для некоторых из них он не проходит бесследно. Через несколько недель дети оказываются в реанимации в состоянии шока. Как их спасти и что такое «кавасаки-подобный синдром» и «мультисистемный воспалительный синдром» - именно такие диагнозы слышат родители, рассказывает руководитель Первого российского центра исследований болезни Кавасаки, профессор-кардиолог из Иркутска Людмила Брегель. В Иркутской областной детской больнице медикам удалось выходить всех заболевших.

Дети поступают в больницу в состоянии шока