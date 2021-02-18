Жаропонижающее, таблетки от аллергии, два литра морса на столике : иркутянка сделала прививку от COVID и что из этого вышло.

В Иркутске в разгаре вакцинация от COVID. В числе первых, после медиков, делать прививку отправились журналисты. Еще 25 января руководитель радио "Комсомольская правда" в Иркутске Наталья Кравченко поставила себе первый компонент "Спутника". И по просьбе редакции вела "Дневнички самонаблюдения". Описывала, почему решилась на прививку, как все происходило и самочувствие после.... Скажем честно, что-что, а "обещанные" инструкцией побочки были. (Если кто не читал, вот ссылка). И вот настало время второго компонента. Слово Наталье.

После первого компонента вакцины от коронавируса «реакций, которые могут наблюдаться после прививки», мне отсыпали щедро. Не в самой тяжелой форме, но прямо весь набор из памятки – повышение температуры, головные боли, ломота в мышцах. Состояние было не ужас-ужас, но, скажу прямо, поганое. Тем временем 21 день пролетел незаметно, подошло время получить второй компонент.

- Врёшь! Не возьмёшь! – мысленно прошипела я тем самым реакциям, которые, как мне казалось, уже поджидали меня у порога дома. И затеяла ревизию шкафов и холодильника. Лимон, мёд, имбирь, соки, воды, спички, соль.

Сама вакцинация прошла ровно так же, как и в первый раз. Заполнение анкеты, осмотр терапевта и беседа с ним. Заодно интересуюсь, многих ли отсеяли перед второй прививкой.

- Нет, единичные случаи. У кого-то при осмотре обнаружилась температура. Кто-то еще раньше заболел, а в этом случае вакцину ставить нельзя.

Так вышло и в нашей пятёрке. Одна из коллег заболела. По злой иронии судьбы именно коронавирусом. Поэтому всем советую не пренебрегать рекомендациями врачей и старательно беречься весь период, пока антитела еще не выработались. Вторую дозу вакцины получили вчетвером. Все мои коллеги и в первый раз чувствовали себя прекрасно, и, забегая вперёд скажу, сейчас в полном порядке.

Я же пришла домой и продолжила подготовку ко встрече с побочками. На прикроватном столике положила жаропонижающее, таблетки от аллергии, расставила бутылки с водой. Сварила два литра морса. Натащила пледов - ведь ночью меня будет страшно морозить. Вооруженная от и до легла и приготовилась ждать бессонницу и прочие радости, свидание с которыми было 3 недели назад. Так устала от тревог и приготовлений, что не заметила, как уснула.

Проснулась утром следующего дня - улыбнулась, потянулась… и спохватилась! Давай прислушиваться к себе. Голова, глаза, зубы, кости, мышцы не болят. Температуры нет. Рука не ноет. Видимо, успокоившись, отключилась снова. Так продолжалось едва ли не двое суток. Кстати, после первой прививки я всем советовала по-возможности освободить себя от работы на пару дней на всякий случай. И своим же советом воспользовалась, не пожалела. Температура периодически ползет до 37,1. Всё время хочется сладкого. И вот снова хочется спать. Так что я пойду, пожалуй. И, надеюсь, если всё пойдёт по плану, то ближайшие два года на вопрос «Как дела?» буду отвечать: «Да пока антитела».

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