«Пить или не пить, вот в чем вопрос»: иркутянка решилась на вакцинацию и что из этого вышло

«А все. Теперь и я то ли на спутнике, то ли со спутником»: иркутянка решилась на вакцинацию и что из этого вышло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовая вакцинация от коронавируса в Иркутске только начинается ( где записаться на прививку, читайте здесь). А в первых рядах среди обычных горожан в поликлиники за уколом от ковид пошли журналисты. Руководитель радио "Комсомольская правда" в Иркутске Наталья Кравченко ведет дневник, где рассказывает, с чем ей пришлось столкнуться во время вакцинации и как она решилась на прививку ( часть первая здесь).

На вакцинацию, готовсь!

Итак, в назначенный час мы с коллегами впятером пришли в прививочный пункт. Позже выяснится, что вот такая «октябрятская звёздочка» - это самое то конфигурация. Каждый ознакомился с памяткой, заполнил согласие на обработку персональных данных и подробную анкету о состоянии здоровья. Нам завели медкарты и еще раз предупредили:

- Вакцина «Спутник V» двухкомпонентная. Вторую прививку вам необходимо будет поставить 15 февраля.

- Это что же мы День всех влюбленных «на сухую» отмечать будем? – зашептались коллеги.

- Зато аккурат к 8 марта разговеетесь, - хохотнули регистраторы.

Поясню, что второй компонент вводится через 21 день после первого. Далее следует подождать еще 21 день до появления антител.

Перед вакцинацией проверили здоровье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затем проходим терапевта.

- Насморк, кашель? В контакте с заболевшим не были? Раньше делали прививочки? Противопоказаний не было? Аллергии?

Термометрия, измерение давление, обсуждение пунктов анкеты.

- Доктор, а какой вопрос вам чаще всего задают при вакцинации?

- Самый частый вопрос – это про алкоголь. Слушайте, ну, каждый с алкоголем должен решать сам. У каждого свои особенности, свои заболевания. Но первые дня три я бы точно рекомендовала воздержаться. Потом смотрите сами. Но, понятно, не нужно перегружать организм алкоголем. Кстати, вот случай был, эпидемиолог рассказал из 8-й больницы: один мужчина был выпивающий, так его после прививки как отрезало! Не хочу и всё, говорит!

- Такое, наверное, не надо рассказывать? А то меня мужики возненавидят. Их же жёны массово на вакцинацию погонят.

Дальше общие рекомендации после вакцинации. Перечисляю из памятки: запрещено подвергаться стрессам, переохлаждаться, пить спиртные напитки, принимать некоторые препараты.

- А мыться нельзя?

- Почему это? Чистота – залог здоровья. В горячей ванне не лежите сегодня, без бани-сауны с недельку же можно обойтись? А душ - пожалуйста. Только не трите сильно само место укола.

Далее – процедурный кабинет. И здесь как раз требовалось подождать, чтобы вся наша пятёрка была уже с направлением от терапевта. Дело в том, что флакон с вакциной рассчитан именно на пятерых. Тогда его достают и размораживают. Подождать пришлось минут 10. Вхожу в кабинет:

- А часто у вас тут в обмороки валятся?

- Если захотите выступить с таким номером, то будете первая. Всё, свободны.

- Как всё? Я вообще ничего не почувствовала.

Сам укол абсолютно безболезненный. Вместе с коллегами мы вернулись к работе. А затем уже вечером дома я села ждать «реакции, которые могут наблюдаться после прививки: «Повышение температуры, головные боли, ломота в мышцах». И ждать пришлось недолго.

Начало Продолжение следует

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