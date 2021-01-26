«Меня предупреждали, это русская рулетка»: дневник иркутянки, которая сделала прививку от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Кто записался добровольцем? Если первые «испытатели» прививок были где-то далеко, и их никто не видел, то сейчас вакцина пошла в массы. И первыми «на амбразуру», кроме докторов и учителей, пошли журналисты. Честно скажем, не все. Не у каждого хватило духу, кого-то остановило состояние здоровье , а третьих есть антитела. Среди тех, кто решился на спасительный укол «Спутника», который впоследствии обещает иммунитет – руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко. О том, как все было, она рассказывает в своих записках.

Скорее бы уже вакцина

Мысль о том, чтобы поставить прививку от коронавируса, появилась у меня еще в первую волну. Помните те недели, когда улицы опустели, по дорогам ездили машины со звуковым предупреждением: «Оставайтесь дома, соблюдайте правила безопасности!» Паники у меня не было, но, понятное дело – беспокойство, растерянность, тревожность. Никто тогда еще толком не знал, что это за чертов вирус, чем обернется встреча с ним. Хорошо помню день, когда пришло сообщение о первом умершем в Иркутске.

Мы частично перешли на удаленку. В дни, когда было не моё дежурство в офисе, я работала дома, а вечерами «выгуливала мусор». Ну, нет у меня собаки. Через день ходить в магазин или аптеку не было необходимости. Вот я мусор и выгуливала. И немного грустила во время этих прогулок – близился мой день рождения, который я всегда стараюсь проводить в семье. А в этот раз, конечно, не поеду. Родители – пенсионеры, папа тяжело болел. Я не могла рисковать ими. Тогда и появилась мысль: «Скорее бы уже вакцина. Чтобы я точно знала, что встреча со мной безопасна для самых родных».

Время шло. Постепенно мы перестали охать каждое утро от сводки из оперштаба с количеством заболевших. Но круг сужался. Стали болеть знакомые знакомых. Затем мои знакомые. Затем друзья. Затем родственники. Кто-то тяжелее, кто-то совсем легко по краешку прошел. И едва выбралась мама моей близкой подруги (ровесница и моей мамы). Несколько недель мы засыпали и просыпались в страхе, ожидая новостей из реанимации. Тогда я вновь вспомнила о вакцине. Уже вовсю шли испытания. К тому же перед поездкой в семью на новогодние праздники я сдала тесты на антитела. Специфика работы такова, что ежедневно я общаюсь со многими людьми, которые в свою очередь ежедневно общаются ну с очень многими людьми. Была робкая надежда, мол, хорошо бы, я переболела бессимптомно. Но нет, антител не было.

Я решила стать первой «подоопытной» в семье

На каникулы все-таки приехала к маме. Надо сказать, что мать моя – фармацевт, сторонник доказательной медицины. И однажды у нас состоялся такой разговор:

- Слышала, что тех, кто в группе риска, начали прививать от ковида? Скоро говорят, и массовая вакцинация начнется. Я привьюсь!

- Это уж непременно. Только погоди, старушка-мать, молодым везде у нас дорога! Вот и ты мне уступи.

Так я и решилась стать в отдельно взятой семье подопытной дочерью. А этот дневник пишу, потому что понимаю, что очень многие сейчас наблюдают за такими вот «подопытными». Однажды я сделала опрос в социальной: «Станете ли вы делать прививку от коронавируса? Да? Нет? Почему?». Не с огромным, но все же перевесом, победил вариант «нет». И вот почему:

- Нет. У меня в целом сложное отношение к вакцинации. Я за укрепление здоровья и профилактику. И да - за проверенные вакцины. Пока все прививающиеся от ковида - фактически подопытные.

- Никогда. Это операция на иммунитете. Не факт, что он выдержит.

- Решила пока не делать. Честно скажу, боюсь. Вдруг организм взбунтуется.

- Нет, не буду. По крайней мере, в ближайшее время. У меня не самый сильный организм, а ставить плохо проверенную вакцину - ну такое себе.

- Я посмотрю на ближних, поставивших прививку. Если у них все будет Ок, то я тоже привьюсь. Где-нибудь поближе к теплу. У самого ковида последствия пострашнее могут быть.

- Да собираюсь, только сначала в прорубь... а чего бояться в 90-е и не в такую "русскую рулетку" испытывали судьбу.

- Пока не хочется как-то... тут как с непонятной едой, пусть сначала кто-нибудь другой попробует

И чего уж лукавить – я отлично понимаю авторов этих реплик. Если бы у меня не было совсем никаких опасений, я не стала бы притормаживать маму. Но понятно и то, что всех нас спасет от коронавируса, коронакризиса и прочих с этим связанных страшилок только коллективный иммунитет. Поэтому я съем эту «непонятную еду». Дата уже назначена. А потом и вам расскажу, как оно там – на Спутнике V.

И да, я записалась добровольцем. Продолжение следует.