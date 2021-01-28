Температура, ломота в мышцах и "американские горки": с какими реакциями пришлось справиться иркутянке после прививки от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутские журналисты записались добровольцами на вакцинацию в числе первых. ( Почему и как это было читайте здесь и здесь ). После того, как "процесс пошел", те, кому сделали прививку, наблюдали за последствиями - у кого как протекает, какие есть реакции. Ведь это более чем важно. Информация для вас - в третьей части дневника наблюдений руководителя радио "Комсомольская правда" -Иркутск Натальи Кравченко. Скажем сразу - " как огурчик" не получилось...

Весь день после вакцинации я чувствовала себя прекрасно. И чего пугали, что рога и копыта вырастут, - недоумевала я. Но на всякий случай завела чат, куда включила привитых сегодня коллег. Так и назвала – «Рога и копыта», ага. Позанималась домашними делами и стала готовиться ко сну. Тут почувствовала слегка неприятное ощущение. Ну, знаете, когда по тебе так гаденько и подленько мурашки бегают. Решила сверить часы в чате.

Из чата «Рога и копыта» (через несколько часов после вакцинации):

- Коллеги, у кого чего? Делитесь. У меня 37,1.

- В руке слабость. Остальное норм.

- Всё норм у меня.

- Я как огурчик.

- У меня ничего нет. Только тяжесть в руке. Ну, тянет типа.

Ну, типа, и я успокоилась да и спать легла. Не тут-то было. Из режима «гаденько и подленько» мурашки перешли в режим «бравурный марш». Взяла памятку и карандаш. Взялась читать пункт «реакции, которые могут наблюдаться после прививки» и крыжить:

- повышение температуры – так, галочка

- головные боли - имеются

- ломота в мышцах – угу, в наличии

Аккуратно отошли все позиции как в образцово-показательной бухгалтерии. Успокоилась, люблю порядок. Однако, и без сюрпризов не обошлось. Знаете это состояние, когда проваливаешься в сон, и вдруг всё тело резко подкидывает? Все знают, у всех бывает. Но вот оно у меня продолжалось с 2.45 до 3 часов ночи. Четверть часа без перерыва. Да у нас землетрясения ведут себя приличнее и тактичнее… Тем более, в памятке про «американские горки» вообще ничего не было. Не то что бы я чемпион мира в супертяжелом весе среди ипохондриков и обладатель платиновой аптечки, но испугалась, правда. Проснулась в 5.30 с ощущением, что по мне катался трактор. Волновалась, как там остальные «укушенные»?

Из чата «Рога и копыта» (на следующий день после вакцинации):

- Коллеги, как дела?

- Всем доброе утро. У меня с пяти утра рука побаливает(

- У меня только сухость во рту.

- Я как огурчик

- У меня руку уже не тянет. Но лучше её не задевать и не напрягать. В остальном всё отлично. Даже бодро! Спалось прекрасно.

Ух ты ж! «Спалось прекрасно». Стало быть, я одна «счастливый билетик» вытянула.

Следующие сутки описывать не стану. Тут проще копи-пастом. То есть всё было ровно так же, как и в первые. И у коллег, и у меня (разве что без «американских горок»). Максимально температура поднималась не выше 37,7. В среднем в течение суток – 37,3. Ежеутренний созвон со взволнованной матерью выглядел примерно так:

Здравствуй, мама!

Опять не очень…

Так сложно быть

Привитой дочерью.

Что в итоге. При вакцинации меня предупредили о том, что такие состояния возможны. Как правило, проходят в течение 2-3 дней. Что ж, поглядим. Всё это не ужас-ужас. Недомогание, как при первых признаках простуды. И вот если бы пару суток поваляться в кроватке за просмотром сериала, то и вовсе бы было прям нормально. Так что, если надумаете всё же ставить прививку, по возможности освободите себя заранее от работы дня на два.

Что ещё важно: демоны, что крутили меня двое суток, это мои личные демоны, доморощенные. И вовсе не обязательно, что вы испытаете что-то подобное. Чат «Рога и копыта» - прекрасное тому подтверждение. Да и в офисе вижу тех самых привитых коллег – весёлые, румяные, толстые (последнее зачеркнуто). Просто изначально я решила в «Дневничках самонаблюдения» описывать всё полно и честно, всё, как есть.

И главное: я ни в коем случае не призываю вас сделать прививку! Я ни в коем случае не призываю вас воздержаться от вакцинации! Но, надеюсь, «Дневничок» был вам полезен для принятия именно ВАШЕГО решения. За сим откланиваюсь, потому что состояние стабилизируется, описывать особенно больше нечего. Но если у вас будут какие-то вопросы к «подопытной дочери», я всегда и с удовольствием отвечу.

Берегите себя и будьте здоровы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «Меня предупреждали, это русская рулетка»: дневник иркутянки, которая сделала прививку от коронавируса (подробности)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «Пить или не пить, вот в чем вопрос»: иркутянка решилась на вакцинацию и что из этого вышло (подробности)

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