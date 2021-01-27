Температура после прививки от коронавируса: иркутский врач объяснил, что это значит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовая вакцинация в Иркутской области стартовала. Ежедневно прививку делают около 700 человек, таковы данные правительства Иркутской области. Между тем, масштабы нарастают, увеличивается число пунктов вакцинации, идет запись желающих. У тех, кто собрался идти в поликлинику и делать укол и у тех, кто только что его сделал, возникает масса вопросов. «КП»- Иркутск адресовала их главному инфекционисту Иркутской области Владимиру Хабудаеву.

1. Кому нельзя делать?

- Противопоказаний на самом деле немного. Читаем инструкцию, которая размещена на сайте Минздрава России и видим перечень - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2- 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта - после нормализации температуры. Также в список противопоказаний включены беременность и кормление грудью. Нельзя делать прививку детям до 18 лет.

2. А в анамнезе несколько тяжелых заболеваний?

- Решение принимает врач, взвесив все «за» и «против». Важно понимать, что в случае заражения COVID-19 человек, ослабленный хроническими недугами, перенесет их много тяжелее, возможны осложнения. Поэтому противопоказаний нет, есть указание применять «с осторожностью». Это касается и пациентов с сахарным диабетом, и с другими эндокринными заболеваниями, эпилепсией и другими заболеваниями ЦНС, острым коронарным синдромом и даже остром нарушении мозгового кровообращения. А вот для кого прививка – реальный риск, это люди с аутоиммунными нарушениями (вакцина – дополнительная нагрузка, стимуляция этой системы и это чревато развитием опасных состояний), а также с онкопатологией. Опять же – принимайте решение взвешенно, вместе с доктором.

3. А если после укола сильно болит рука? Вырабатываются антитела?

- Образование антител начинается не по щелчку пальца, это процесс длительный. И говорить о том, что если через несколько часов после вакцинации поднялась температура, то начал вырабатываться иммунитет, а если нет – то наоборот, не стоит. Одно от другого никак не зависит. Реакция на прививку, когда ощущаются боли или на градуснике 37-38, это всего лишь реакция на прививку. На какие-то составляющие вакцины. Именно это вызывает такие явления, как повышение температуры, слабость, недомогание. Но это не сам процесс образования антител, он не бывает в первые часы. Дело в том, что любая вакцина – это антиген, чужеродный белок, на который вырабатываются антитела. Это необходимо, чтобы в дальнейшем, если вирус все-таки встретится, «узнать» его и нейтрализовать. Когда пройдет три недели после первого укола и пациент придет в поликлинику, то, перед тем, как вводить ему второй компонент, доктор выяснит, не было ли тяжелых осложнений после первого этапа (к их числу относятся судороги, серьезные аллергии, температура выше 40).

4. Иммунитет появится не у всех?

- Здесь все индивидуально. У кого-то он формируется довольно сильный, хороший, в высоком титре выработаются антитела, а у кого-то защита будет слабее. Конечно, есть и такие люди, что окажутся невосприимчивы к вакцинации, но таких немного. Это касается, например, пациентов с иммунодефицитом. Это общее правило, оно касается всех вакцинаций.

5. Как долго соблюдать ограничения?

- Большая часть ограничений длится всего три дня. Так, три дня после вакцинации надо с осторожностью принимать душ, чтобы не мочить место инъекции. Нельзя посещать сауну, баню. На этот период необходимо отказаться от алкоголя и от тяжелых физических нагрузок. Не испытывайте организм на прочность! А вот носить маски вне зависимости от того, появились ли у вас антитела или нет, надо. Дело в том, что вакцинация надежно защищает самого поставившего прививку при контакте с инфекцией. Но только не тех, кто рядом с ним. Поэтому придется носить маску, заботясь о близких.

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