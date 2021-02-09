"Крематорий ей дымом": прививочники и антипрививочники отчаянно спорят о вакцинации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пару недель назад руководитель радио "Комсомольская правда" в Иркутске Наталья Кравченко поставила себе первый компонент вакцины от ковида. И по просьбе редакции вела "Дневнички самонаблюдения". Описывала, почему решилась на прививку, как все происходило и самочувствие после....Казалось бы, написала "путевые заметки" - и все. Однако комментарии посыпались как из рога изобилия. Прививочники и антипрививочники вступили в бой. Слово - Наталье.

Как все-таки интересно мы устроены. Каждый видит, что он видит. Уже привитые или просто сторонники вакцинации стали писать:

- Привет, ты похоже всех распугала от вакцинации!

- Хватит уже запугивать народ. Нет никаких страшных ужасов, немного слабость,немного сонливость и все. У нас многие сделали и не разочаровались.

- Вот зачем?! И так народ тупит и не вакцинируется! Мы так долго из пандемии не выйдем.

Ярые антипрививочники писали вот это:

- Лживость прям прет через край! Чтобы писать эту ерунду, запугивая людей , запомни - ложь - не маленький грех! Даже если ты атеистка, все ровно ответ держать будешь .Будь здорова, удачи в жизни.

- Пора уже принимать земляные ванны

- Крематорий ей дымом

- Сколько сей бред стоит?

(Кстати, сей бред, действительно, сколько-то стоит, что приятно. Неделю назад у этих дневничков уже было сильно больше ста тысяч прочтений, редакция мне заплатит гонорар - так у нас положено).

Но я про другое - все эти люди читали ОДНО И ТО ЖЕ! А прочли абсолютно разное. Каждый свое.

Нейтральных комментариев было совсем немного. Вот один из них:

- Большое спасибо за информацию. Помогли с выбором. Всем участникам "Рогов и копыт" ( так пятерка "первопроходцев" из "Комсомолки", сделавших прививку, назвала свою группу - ред.) крепкого здоровья и творческих успехов.

А, например, Александра из Красноярского края дневнички на творчество вдохновили:

- Мое отношение к вакцинации: Песенка прозревшего в результате пандемии Я был когда-то стройный Парнишка беспокойный. И было мне на месте никак не усидеть. Теперь ввели порядки Играть с КОВИДом в прятки И дома на диване я вынужден толстеть. А если есть причина Дойти до магазина, то на руках перчатки и маска на носу. ..."(Ржали всей редакцией).

Если вы еще не читали "Дневнички", вот ссылки. Интересно, что там прочтете вы.

Читайте!

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