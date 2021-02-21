Чем разозлила участница шоу «Давай поженимся» из Бурятии телеведущую Ларису Гузееву

Фотографии Таиры выходят одной из первых при поиске в соцсетях по хэштегу #бурятка. Фото: предоставлено Таирой Чимитовой

«Таира, здравствуйте! Я работаю на телевидении и хотела бы пригласить вас поучаствовать в программе «Давай поженимся». Если вы, конечно, не в отношениях….» - такое сообщение пришло в соцсетях 30-летней Таире Чимитовой.

- Я подумала это чья-то шутка, но оказалось, мои мысли, сказанные вслух, были услышаны – я в начале года в разговоре с подругой обронила подруге «хорошо бы меня на телевидение позвали», приглашение оказалось правдой, - поделилась эмоциями с КП-Иркутск девушка. – Но я рассчитывала на передачу максимум местного уровня, я и не представляла, что меня накроет общероссийская слава.

Что же знала Таира о женихе до того, как попала на передачу "Давай поженимся" с известной актрисой Ларисой Гузеевой и свахой Розой Сябитовой в качестве ведущих? Он -врач, атлетически сложен, молодо выглядит. Ни фото, ничего – не показали. Позже стало понятно, почему пригласили именно Таиру. В анкете у 44-летнего Михаила – врача-онколога, работавшего с зараженными коронавирусом, одним из «пунктов» по невестам значилось - она должна быть восточной внешности и естественной.

- Михаил с ужасом смотрит на девушек, которые переделали себе носы, закололи морщины и увеличили губы, - обозначила Лариса Гузеева в начале телепередачи, которая накануне вышла в эфир.

Поэтому не удивительно, что из сотен выбрали Таиру – привлекательную молодую буряточку – кондитера из Улан-Удэ, фотографии которой во время поиска в соцсетях по хэштегу «бурятка» выходят одной из первых .

И только там - на съемках - впервые она увидела Михаила. Что стало известно об «избраннике» в первые минуты шоу? Мужчина увлекается спортом. Пятнадцать раз становился чемпионом Белоруссии и двукратным чемпионом Москвы по карате. Он уже был дважды женат, у нее есть двое детей. Онколог-проктолог признался, что изменял жене, но когда на себе ощутил боль измены, решил, что больше никакой грязи в семью не допустит.

Любовь на шоу не ищут - в этом теперь уверена Таира. Фото: предоставлено Таирой Чимитовой

Таира вышла на знакомство первой из невест.

- Сайн байна (здравствуй – по-бурятски – прим.авт.), - поприветствовала Михаила наша землячка.

Девушка приглянулась Михаилу. Однако, ведущие были благосклонны к ней лишь пару минут. Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой не понравилось, что Таира, по совету нумеролога, три года назад сменила имя по совету нумеролога и теперь просит звать ее так (в документах значится прежнее имя, данное ей родителями – Дулма).

- И теперь и мама вас Таира называет? Прошлись по чувствам родителей, - негодовала Лариса Гузеева.

После этого вопросы посыпались как на допросе. Вы были замужем? А где сейчас ваш ребенок (дочери Таиры 5 лет)?

- Пока я на программе, она у родного папы.

- То есть ребенок с вами не живет? – не унимались ведущие.

- Две недели дочка живет со мной, две недели со своим отцом в деревне, - ответила Таира. – Там она ходит в детский сад.

- То есть две недели, что живет с вами, она не ходит в сад? Я знаю, что такое система, - рапортовала Гузеева. – Если ребенок две недели не ходит в сад, ему потом такое количество справок нужно собрать! Что вы каждые две недели их собираете?

- Всего одну надо, да, собираю, - утвердительно кивнула девушка.

- Вы обманываете, вы лжете, вы выкручиваетесь, я не хочу в этом больше участвовать, - подчеркнула актриса Лариса Гузеева. – Я тут 13 лет сижу, я взрослая баба, мне невозможно запудрить голову. Как я могу вас рекомендовать Михаилу. Можете показать свой сюрприз.

- Может у девочки, семья не очень благополучная и она не договаривает поэтому, скажет, а ей потом что-нибудь за это будет, - поделилась своей версией знаменитая сваха Роза Сябитова.

Уже за кулисами Таира пояснила, что дочка ходит в детский сад в деревне, пока они ждут очередь в детсад города Улан-Удэ, а ее ребенок не мог остаться с ее родителями, так как бабушка и дедушка болели коронавирусом. И вообще она считает нормальным, что дите поровну общается и с отцом, и с мамой.

- То, что моя семья неблагополучная – абсолютная неправда. Главное, что ребенок счастлив, - сказала Таира за кулисами. Но Михаил этого уже не слышал. – Жалею, что приехала.

Однако, танец – выбранный в качестве сюрприза для Михаила, Таира все же станцевала. Бурятка вышла в национальном костюме и завораживающе двигалась в такт народной музыке. От увиденного растаяло и сердце Ларисы Гузеевой.

- Это замечательно, удивительный сюрприз, просто 10 из 5, - восхищалась заслуженная артистка России. – Жаль, что у нас не было времени выпытывать у вас рецепты десертов, ваших национальных блюд. Я это очень ценю. Может быть, я к вам на съемочку съезжу.

Соперницами нашей землячки были 32-летняя Амалия из Казани, станцевавшая восточный танец, и 27-летняя русская девушка Зинаида, которая в качестве сюрприза выбрана приседать и отжиматься вместе с Михаилом, чтобы посмотреть «синхронность работы». Вопреки своим первым заявлениям, что ему нравится восточные девушки, избранницей врача стала именно Зина.

- Я не расстроилась, - говорит Таира. – Передачу смотрели вместе с дочкой. Она только спросила у меня «почему ты про баабай ничего не рассказала?». Это по-бурятски значит «дедушка». Она просто обожает моего папу. Они с бабушкой постоянно ее балуют.

Любовь, конечно, на шоу не ищут – в этом теперь точно уверена Таира, зато слава ее все-таки настигла.

- Директ у меня просто разрывается, все меня поддерживают, говорят, как я хорошо держалась, завидуют моей выдержке, - говорит уланудэнка.

Многие, посмотрев страничку девушки, уже хотят попасть к ней на мастер-класс по тортикам.

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