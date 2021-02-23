Свой подарок решила сделать всем мужчинам на 23 февраля ню-модель из Иркутска Лиана Клевцова. Сибирская красавица, прославившаяся на всю страну скандальными акциями «Голая правда», в которых фотографировалась в чем мать родила, порадовала всех защитников Отечества откровенной военной фотосессией.Итак, девушка сфотографировалась в милитари стиле: в военной форме с оружием и полным снаряжением. Ну, почти с полным. На одном из снимков Лиана стоит с автоматом по форме одежды №2, как говорят в армии. А точнее в брюках, без головного убора и с голым торсом. При этом прелести девушки не закрывает даже висящий на шее автомат.- Таким образом хочу поздравить всех наших героев и Защитников с праздникам, - говорит \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" Лиана Клевцова.Остальные снимки менее откровенны. На них Лиана вполне похожа на девушку, которая служит в армии по контракту. Она позирует все с тем же автоматом, правда, уже в одежде и с тяжелым бронежилетом.Напомним, ранее Лиана Клевцова голышом протестовала против больших процентов по кредитам и высоких цен на бензин, поддерживала бастующих маршрутчиков, дальнобойщиков. А еще в чем мать родила фотографировалась в зимнем лесу, среди сугробов, в прямом смысле грудью защищая елки, которые вырубают на Новый год. А в начале лета 2020 года иркутянка устраивала голый фотосет в лесу. На снимках обнаженная Лиана нежилась на травке и загорала у речки. Таким образом Лиана пожелала всем добра и позитива в период разгара пандемии коронавируса.Впереди весна и праздник 8 марта, к которым у Лианы наверняка припасены еще более горячие фотосессии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ чем мать родила: голая сибирячка устроила фотосессию в лесу (Подробности)Голая правда: иркутская модель разделась в поддержку выпускников вузов (Подробности)Обнаженная иркутская модель Лиана Клевцова призвала не рубить елки на Новый год (Подробности)Лиана Клевцова разделась в поддержку дальнобойщиков (Подробности)