Тренер паралимпийца Михаила Асташова опроверг слухи о том, что он не поедет на чемпионат России из-за стершихся протезов

Михаил Асташов. Фото: архив спортсмена

«Человек-амфибия», «бурятский Ник Вуйчич», российский Писториус - так называют паралимпийца из Бурятии Михаила Асташова. Этот парень родился без рук и ног, но сумел стать настоящей звездой паратриатлона (комбинированный вид спорта, где нужно бежать, ехать на велосипеде и плыть, - прим. Ред.) Сейчас чемпион мира и победитель Кубка мира – главная надежда России на Паралимпиаде, которая состоится этим летом в Токио.

Но, на днях в сети появилась информация, что Михаил может пропустить не то что Паралимпиаду, но и ближайшие соревнования – чемпионат России, который намечен на весну этого года. Сообщалось, что причина якобы в стертых протезах, которые несколько лет назад Михаилу более чем за 1 миллион рублей приобрело государство. В сети опубликовали видеоролик, в котором рассказывалось, что теперь Михаил не может даже тренироваться из-за того, что протезы натирают ему ноги до крови. И якобы, на новые протезы теперь требуется 4 миллиона рублей. Чтобы узнать в чем проблема на самом деле и есть ли она вообще, корреспонденты «КП»-«Иркутск» позвонили тренеру Михаила Асташова Николаю Тетерину.

- Вся эта информация – фейк, - сразу отрезает Николай Тетерин. – Протезы Михаила не стирались. Он по-прежнему тренируется в них. Конечно, износ бывает, но Михаил их постоянно обслуживает. Вопрос о том, что ему срочно нужны новые протезы даже не стоит. Не понимаю, кто выбрасывает в сеть неправдивую информацию.

Кстати, в начале февраля 2021 года Михаил Асташов завоевал на своих протезах четыре золотые медали завоевал на Чемпионате России по велоспорту на треке среди лиц с поражением ОДА. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. По словам Николая Тетерина, сейчас Михаил спокойно готовится к следующим соревнованиям на этих же самых протезах.

- Деньги на протезы Михаилу выделял Фонд социального страхования России, минспорт Бурятии и третьи лица, - говорит Николай Тетерин.

Напомним, в феврале 2020 года Михаил Асташов прославился на всю страну еще и не в спортивном плане. Тогда титулованный параспортсмен стал разносчиком еды в Екатеринбурге. Сначала все подумали, что таким образом Михаил хочет подзаработать на поездку на Паралимпиаду 2020. Разразился даже скандал. Многие накинулись на чиновников, которые якобы не выделяли деньги на подготовку параспортсмена. Однако все оказалось не совсем так. Как сам Михаил объяснил свою временную работу доставщика, а также подробности из его биографии читайте здесь.

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