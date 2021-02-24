В Братске 12-летняя девочка принимала ванну со смартфоном и погибла от удара током Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Братске в минувшие выходные из-за обычного смартфона трагически ушла из жизни 12-летняя девочка. 22 февраля школьница решила принять ванну, и захватила с собой гаджет. Вероятно, 6-классница смотрела какие-то фильмы или сидела в соцсетях, поэтому, чтобы телефон не выключился, она подключила к нему зарядное устройство. Что происходило дальше, сейчас выясняют следователи. Но, скорее всего, гаджет, подключенный к розетке, выскользнул из рук девочки в воду, и она получила мощный удар током.

- Провод от зарядника, подключенного в сеть, нашли в руке погибшей, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила из-за полученной электротравмы.

Взрослые, которые находились в квартире сразу вызвали скорую. Но реанимировать ребенка, медикам не удалось. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, это не первый подобный случай в Братске за последние годы. В декабре 2018 года там при схожих обстоятельствах погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону. Трагедия произошла дома. Юная чемпионка пошла в ванную вместе с мобильным телефоном. Там она подключила его к зарядному устройству. Мобильник упал в воду. «Комсомолка» подробно рассказывала про погибшую спортсменку. Подробности читайте здесь

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- Из-за упавшего в воду телефона с подключенным в розетку зарядником, девочка вряд ли бы погибла, - рассказывает доцент кафедры радиофизики и радиоэлектроники ИГУ Сергей Колесник. – Так как в смартфоне напряжение от 5 до 10 Вольт. Это мелочь. Даже при желании убить невозможно. Тем более если блок питания был оригинальный и полностью исправен. В то же время, удар током мог произойти, если блок питания был контрафактным или неисправным. В этом случае, в нем не было гальванической развязки между сетью 220 вольт и выходным напряжением блока питания. К гибели может привести источник более высокого напряжения. Возможно, школьница, стоя в ванной или на мокром полу, коснулась мокрой рукой какого-то незаземленного электрического прибора, включенного в розетку. Например, за стиральную машинку. Такие случаи происходят часто.

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