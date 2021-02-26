- Помогите, я заблудился, - раздался звонок в Байкальском поисково-спасательном отряде в Слюдянском районе. Звонил взрослый мужчина, решивший в одиночку покорить пик Черского на горном хребте Хамар-Дабан.- На вершину то я поднялся, но поднялась такая метель, что я потерял тропу, - рассказал спасателям турист, прилетевший на Байкал из Амурской области. – Зашел в глубокий снег, дорогу для спуска обратно так и не нашел. Помогите.Это было около четырех дня 25 февраля. После этого связь с 58-летним мужчиной прервалась. На поиски туриста выехали два спасателя на снегоходе.- В то время как мы добирались до места происшествия, сначала на снегоходе, потом пешком, связь мужчины с оперативным дежурным была восстановлена, - рассказал спасатель 2 класса Слюдянского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Старовойтов. – Он смог спрятаться от ветра и ждал помощи.По телефону дежурный смог сориентировать туриста, с какой стороны к нему придут спасатели и он выдвинулся им навстречу. Спустя три часа житель Амурской области и сотрудники БПСО встретились на одном из склонов – налили горячего чая и укутали в теплую куртку.- Ветер был такой сильный, буквально сбивало с ног, - вспоминают участники спасательной операции.Продувало насквозь. А ведь предстояло втроем еще спуститься до снегохода. Однако этот путь под присмотром спасателей был пройден без происшествий и путешественник вернулся на турбазу у подножия целым и невредимым.Читайте также:Завод по розливу байкальской воды в Култуке окончательно снесли. Общественники зафиксировали, что уже зарыты траншеи, где проходили трубы (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08