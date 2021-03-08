Вячеслав Фетисов сыграл в хоккей на Байкале: «Лед фантастически красивый»

Такие чудесные виды открывались перед участниками хоккейного матча на льду Байкала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чистый лед, яркое солнце, весенняя погодка и самые красивые виды вокруг. Именно в таких условиях в поселке Большое Голоустное 8 марта прошел хоккейный матч на льду Байкала, на который приехали звезды мирового хоккея. От количества легендарных игроков, здесь был в восторге каждый болельщик. Итак, на лед в дружеском матче против сборной Иркутской области вышли двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный чемпион Олимпиады Алексей Касатонов и олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

Чтобы перечислить все регалии этих хоккеистов не хватит и одного хоккейного периода. На этот раз они взяли в руки клюшки, чтобы провести матч, который по задумке организаторов, должен привлечь внимание к проблемам сохранения природы Байкала, и его берегов. Отметим, что встреча команды «Звезды хоккея» против «сборной Иркутской области» проходила в непривычном формате. Сильнейшего выявляли не в трех периодах по 20 минут, а в двух.

Вячеслав Фетисов остался в восторге от игры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У меня нереальные впечатления от игры, - сразу после финального свистка говорит корреспондентам "КП"-"Иркутск" Вячеслав Фетисов, который еще не успел отдышаться. – Прекрасная погода, отличные болельщики, праздничное настроение. Лед фантастически красивый. Я даже не знаю, с каким счетом закончился матч. Не следил, просто наслаждался обстановкой. Я ведь в отличие от моих друзей впервые играю на Байкале.

Полную статистику того, кто забросил больше всего шайб, сделал голевых передач, провел силовых приемов, в этом товарищеском матче, конечно не вели. Но, настроение Вячеславу Фетисову наверняка поднимет еще больше тот факт, что его команда «Звезды хоккея» все же одержала победу со счетом 8:6. Впрочем, победителями в этой игре, все же нужно считать болельщиков, которые приехали посмотреть игру из разных уголков Приангарья.

- Молодцы ребята! Спасибо за хоккей! – кричали они хоккеистам сразу после матча.

Теперь все ждут возвращения хоккейных легенд в следующем году.

Звезды хоккея одержали победу в матче Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болельщики приехали в Большое Голоустное, чтобы увидеть легенд хоккея Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знаменитости советского хоккея сыграли на льду Байкала (Подробности)

Футбольный матч на льду Байкала: телеведущий Евгений Савин забил один из мячей (Подробности)