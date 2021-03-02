Прохожий сдал в полицию студента, взорвавшего заброшенный дом, и тем самым предотвратил кровавую бойню в техникуме

Владимир Лунев (слева) помог вычислить студента, который устроил взрыв хибары. Фото: СУ СК России по Бурятии

В Бурятии следователи отблагодарили местного жителя Владимира Лунева, который летом 2019 года помог предотвратить кровавую расправу в техникуме Улан-Удэ и вычислил 18-летнего парня, который готовил эту бойню.

«Комсомолка» подробно рассказывала о той истории. Все началось 1 августа 2019 года в селе Ярцы. В тот день там раздался взрыв – на воздух взлетела заброшенная деревянная хибара. Тогда никто и подумать не мог, что история с дряхлым домишком,– история предотвращения массового убийства. Взрыв устроил 18-летний Игорь Замятин (фамилия и имя изменены в интересах следствия – прим. Ред.) из Улан-Удэ. По версии следствия, Игорь Замятин таким образом готовил нападение на Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

Кто поднял на воздух хибару, так бы никто и не узнал, если бы водитель грузовика Владимир Лунев, проезжавший мимо, заметил, как неподалеку от места взрыва отъезжал автомобиль ВАЗ. Он проследил за машиной, записал марку, номер и передал в полицию. Водителя и пассажира, находившихся в салоне «Жигулей», задержали в тот же вечер. Ими оказались Игорь Замятин и его отец Александр.

- Да, 1 августа мы поехали с сыном отдыхать на Байкал, в Максимиху, - рассказывал «КП»-«Иркутск» Александр Замятин. – По дороге свернули с трассы на место, где когда-то был участок моего деда. Еще когда сын был маленький, мы ездили туда постоянно. Ведь у дедушки был огород, теплицы, ягода росла. В общем, поностальгировали, и уже собирались ехать дальше, как сын говорит: «Папа, хочу испытать новое устройство». Он действительно увлекался пиротехникой. Оказалось, он втайне от меня взял с собой самодельную петарду и предложил «бахнуть». Я накричал на него, ведь думал, он давно завязал с этим увлечением.

Тот самый студент, который сейчас ждет приговор суда. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск".

Позже, при обысках дома у Замятиных нашли целый арсенал - не менее 15 взрывных устройств. Их парень собрал сам, купив необходимые компоненты. С оборудованием, которое обнаружили у Игоря, вполне можно было отправляться на войну. Пневматический пистолет, военная тактическая экипировка, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств, - зачем все это парню? Ответ следователи нашли в компьютере Замятина…

- В интернете он просматривал сюжеты и статьи о прошлых нападениях на учебные заведения, - рассказывают в СУ СК России по Бурятии. - И решил совершить схожее преступление.

По официальной версии СК, Замятин задумал его еще в ноябре 2018-го, ровно через месяц после бойни в керченском политехническом колледже. Тогда из-за взрыва и стрельбы, которые устроил 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков, погиб 21 человек (в том числе и сам Росляков), пострадали 67. Замятин готовил схожий сценарий - намеревался вооруженный до зубов войти в здание Бурятского республиканского информационно-экономического техникума, и убивать всех, кто попадется на пути.

Что все-таки это было? Подростковые игры или чудовищный план массового убийства, в любом случае предстоит определить суду. По итогу расследования, в отношении Игоря Замятина в общей сложности было возбуждено 38 уголовных дел по преступлениям, связанным с изготовлением и хранением множества взрывных устройств и взрывчатых веществ, уничтожением дома в селе Ярцы, а также приготовлением к совершению убийства. Сейчас парень дожидается суда под стражей. Приговор ему должны вынести летом этого года.

Ну а Владимир Лунев получил медаль Следственного комитета России «За содействие».

- Владимир проявил активную гражданскую позицию, помог изобличить преступника, и предотвратить совершение особо тяжкого преступления, - отметили в СУ СК Бурятии. – Также он помог изъять из незаконного оборота значительное количество взрывчатых веществ и устройств, которые находились у задержанного.

О том, как рос Игорь Замятин, почему его воспитывал один отец, как складывались отношения со сверстниками и зачем он просил провести ему экскурсию по тому самому техникуму, подробно читайте здесь.

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