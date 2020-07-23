19-летний студент готовил кровавую бойню в техникуме как в Керчи

Село Ярцы Прибайкальского района Бурятии, 1 августа 2019 года, мощный взрыв. Раскатистое эхо от него прокатилось по всему поселку. Местные жители особого значения происшествию не придали – на воздух взлетела заброшенная деревянная хибара. Тогда никто и подумать не мог, что история с дряхлым домишком,– история предотвращения массового убийства. Тот, кто устроил взрыв, готовил кровавую расправу над студентами техникума в Улан-Удэ.

Ходил в университет в камуфляже, берцах и маске

Высокий, худощавый, светловолосый, зеленоглазый, европейский тип лица, без особых примет. Увидишь в толпе, не запомнишь даже. Обычно такое описание и дают тем, чьи имена потом попадают в учебники по криминалистике. А именно к такой славе 19 –летний Игорь Замятин (фамилия и имя изменены в интересах следствия – прим. Ред.) из Улан-Удэ и стремился. Он и есть главный обвиняемый в подготовке нападения на Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.

- Странности в поведении? Он почему-то ходил на занятия в камуфляжной форме, берцах, а иногда и в черной маске, - рассказывает бывший куратор группы Игоря. В Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики парень поступил после школы, заявив отцу, что хочет стать программистом.

- Мы пытались объяснить, что у нас не военное училище, но без толку, - говорит преподаватель. - Отчислить хотели еще после ссоры со мной,когда он сломал дверь в классе. Но пожалели, все-таки парень рос без матери...

История Игоря – классический сюжет каждого второго детективного фильма. В нем главный злодей - простой домашний ребенок, воспитанный одним родителем, который всю свою жизнь положил на алтарь чаду, старался исполнять прихоти, но не мог – вечно не хватало денег. Ну а сам главный герой терпит насмешки и издевки сверстников и тайно жаждет мести.

- Его мать лишили родительских прав, ему было всего три, - уверяет отец парня Александр (имя изменено в интересах следствия – прим. Ред.). С ним корреспондент "КП"-"Иркутск" связался еще осенью 2019-го года, когда его сына только отправили в СИЗО.– Я больше так и не женился, делал все, чтобы обеспечить сына. Доход небольшой, я работал юристом в спортивном обществе за 8-13 тысяч рублей, сын всегда был одет по-простому. В школе некоторые одноклассники над ним издевались, смеялись, называли «нищебродом». За всю жизнь у него был один единственный друг, но он давно переехал в другой город.

Собирал петарды и резался в стрелялки

Вот в старших классах Игорь и нашел замену друзьям реальным - в семье появился компьютер.

- Целыми днями играл в стрелялки, - говорит отец. - Пытался, конечно, как-то отвлечь. Выключал интернет, а у него начинался психоз. В то же время я понимал, что не могу ему предложить какую-то альтернативу. Спорт? Пытался отдать в дзюдо, но он по состоянию здоровья не вытягивал - худенький всегда был, слабенький.

Но парень сам нашел альтернативу. Внезапно заинтересовался… пиротехникой!

- Начал покупать хлопушки, петарды, бомбочки, - говорит Александр. – Однажды я заметил, что сын собирает баночки из-под таблеток. Спросил его, мол, для чего они нужны.Ответил, что для изготовления петардочек. Сам научился делать в Интернете.

Другой бы отец вправил сыну мозги, по-мужски, доходчиво, но не Александр.

- Тревогу я не забил, считал, ребенку просто любопытно, - уверенно заявляет он. - Да и потом, это же были не взрывчатые вещества, а пиротехника.

Вот так: увлечение сына изготовлением взрывчатки отец списывал на любопытство, а игрой в компьютерные стрелялки - желанием стать программистом. В этом он уверен и сейчас – ведь сын поступил в университет на эту специальность.

- Проучился два неполных года, - возвращается к разговору бывший куратор группы Игоря. – Летнюю сессию после первого курса сдал, а следующую, зимнюю, завалил, и был отчислен.

Продолжить учебу, по словам отца, Игорь захотел в Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме.

- Этот парень нам звонил, просил провести ему экскурсию по зданию, - рассказывает «КП» заведующая учебной частью Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Аюна Норбоева. – Мне показалось странным, раньше ни от кого из абитуриентов таких просьб не поступало, мы ему отказали!

И, тем не менее, несколько раз в техникуме все-таки Игорь побывал под разными предлогами. А цель, как позже выяснят следователи, была одна:

- Чтобы изучить здание техникума изнутри, он предпринял туда попытку поступить, - комментируют в СУ СК России по Бурятии.

Так выглядит комната парня. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск"

Подготовка к бойне

Ну и теперь к главному, как домашний мальчик Игорь Замятин готовил нападение на студентов, и каким чудом его удалось избежать. Итак, все началось со взрыва заброшенной хибары в селе Ярцы почти год назад. Кто ее поднял на воздух, местные жители не видели.Лишь водитель грузовика, проезжавший мимо, заметил, как неподалеку от места взрыва отъезжал автомобиль ВАЗ. Он записал марку, номер машины и передал в полицию. Водителя и пассажира, находившихся в салоне «Жигулей», задержали в тот же вечер. Ими оказались Игорь Замятин и его отец Александр.

- Да, мы действительно 1 августа поехали с сыном отдыхать на Байкал, в Максимиху, - не скрывает Александр Замятин. – По дороге свернули с трассы на место, где когда-то был участок моего деда. Еще когда сын был маленький, мы ездили туда постоянно. Ведь у дедушки был огород, теплицы, ягода росла. В общем, поностальгировали, и уже собирались ехать дальше, как сын говорит: «Папа, хочу испытать новое устройство». Оказалось, он втайне от меня взял с собой самодельную петарду и предложил «бахнуть». Я накричал на него, ведь думал, он давно завязал пиротехникой.

Так ли это, вопрос. Ведь от затеи сына не отговорил - раз, а два -при обысках дома у Замятиных нашли целый арсенал - не менее 15 взрывных устройств. Их неудавшийся программист собрал сам, купив необходимые компоненты. С оборудованием, которое обнаружили у парня, вполне можно было отправляться на войну. Пневматический пистолет, военная тактическая экипировка, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств, - зачем все это парню? Ответ следователи нашли в компьютере Замятина…

- В интернете он просматривал сюжеты и статьи о прошлых нападениях на учебные заведения, - рассказывают в СУ СК России по Бурятии. - И решил совершить схожее преступление.

По официальной версии СК, Замятин задумал его еще в ноябре 2018-го, ровно через месяц после бойни в керченском политехническом колледже.Тогда из-за взрыва и стрельбы, которые устроил 18-летний студент учебного заведения Владислав Росляков, погиб 21 человек (в том числе и сам Росляков), пострадали 67. Замятин готовил схожий сценарий - намеревался вооруженный до зубов войти в здание Бурятского республиканского информационно-экономического техникума, и убивать всех, кто попадется на пути.

- Он предложил трем знакомым стать соучастниками, но те отказались, - комментируют в СК.

Несмотря на это, отменять «операцию» парень не стал. В одиночку принялся за подготовку. По словам следователей,с начала 2019 года он искал в сети и на зубок заучивал инструкции по изготовлению самодельных бомб, а потом проверял в деле. Разлетевшаяся щепки хибара в Ярцах как раз результат одного из таких испытаний.

Игорь обвиняется сразу по 18 (!) статьям Уголовного кодекса. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск".

Обвинение в 18 преступлениях

Даже сейчас, когда следователи собрали доказательства вины Игоря, его отец отказывается верить в обвинения против сына и находит всему объяснения.

- Осмотреть здание техникума он просил из любопытства, хотел учиться в хороших условиях, - уверяет Александр себя и окружающих. – А, если бы Игорь предлагал стать соучастниками приятелям, разве они не сдали бы его еще до задержания?! Запросы в интернете по событиям в Керчи и другим нападениям делал я, просто читал новости. А пистолет? Он и вовсе был не рабочий. Есть экспертное заключение, что он не является оружием.Кроме того, в 2018-м году, мы обсуждали с сыном бойню в Керчи, и он всячески осуждал поступок студента Рослякова. Так же он не понимал мотив нападения 9-классника на свою школу у нас в Улан-Удэ, которое произошло в январе 2018-го.

Сам Игорь тоже вину не признает. Тягу к камуфляжной одежде, берцам и маскам, в которых, к слову, не только ходил на занятия, но и снимал ролики дома, объяснил в заявлении в прокуратуру. Вот цитата:

«Я изображал сцену из фильмов и компьютерных игр (так называемые, «фэнтэзи»), Я готовил себя для службы в армии, а в дальнейшем - в ФСБ. Видео снимал для себя и хранил в компьютере. Что касается взрывов в безлюдных местах, то я применял петарды, которые не могут ничего разрушить для развлечения».

Подростковые игры или чудовищный план массового убийства, в любом случае предстоит определить суду. По итогу расследования, можно сказать, что Игорю Замятину светит серьезный срок, ведь обвиняется сразу по 18 (!) статьям Уголовного кодекса - «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», «Незаконное хранение и ношение взрывных устройств, «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва», «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Николай КИТАЕВ,заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры России, кандидат юридических наук, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутской области:

В молодом возрасте особенно проявляется подражательность

- Здесь работает принцип подражания. Он особенно силен у человека в молодом возрасте. Это было всегда, а сейчас особенно. Ведь в интернете много всякой дряни, сайтов, на которых сидят подростки. У многих из этих ребят неустойчивая психика. Поэтому их можно подтолкнуть на любые «подвиги». Не только на такие нападения на колледжи, но и на суицид. Как распознать в подростке это поведение? Очень сложно. Он будет просто плакать в подушку и никому ничего не скажет. Даже в США, где очень много высококлассных психологов, которые серьезно работают по таким делам, с трудом выявляют подобные случаи. А началось все именно с американского «Колумбайна», этому случаю все и подражают. Причем подражание в любой стране мира одинаковое.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Оксана САВЧУК, психолог:

Распознать будущего Рослякова можно по закрытости и безжалостности

- В каждом человеке нужно выделять три составляющие. Первое - характер. Второе – восприятие им окружающего мира, нравственные правила и быт. Третье - энергия. Либо он объединяется с людьми, либо отделяется. Что касается человека, который готовит подобное преступление или теракт, то он находится в состоянии величия. Он считает себя вправе совершать шаги, которые делают его отдельным, влияющим, карающим общество. Те, которые внесут его имя в историю. Он живет с фактом собственного всемогущества. В этом случае, конечно, мог сказаться опыт компьютерных игр и отсутствие взаимодействия с группой. Он, может, и пытался взаимодействовать, а его не принимали или принимали не в том ранге, в котором он бы сам хотел. Отсюда и возникает навязчивая идея: наказать общество, обидчиков. Если его признают вменяемым, значит это особенности характера, когда величие и садизм выстроены в виде идеи совершения кровавого убийства. Распознать задатки будущего налетчика можно: по закрытости, садизму безжалостности, бесчувствию и отрешенности. Если замечаете что-то из этого в своих детях, сводите его к психологу. Тогда станет понятно, депрессия это или проблемы посерьезнее.

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