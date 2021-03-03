Биография Юрия Степанова: внезапный ранний уход и как сейчас живут жена и дети актера

Ровно 11 лет назад – 3 марта 2010 года в аварии погиб известный российский актер Юрий Степанов. Пожалуй, вряд ли найдется любой ценитель российского кино, кому не нравился следователь Пафнутьев из «Гражданина начальника», вояка Антип Глымов из «Штрафбата» или, например бандит Кабан из «Жмурок», и другие роли которые блестяще сыграл талантливый актер Юрий Степанов.Биография Юрия СтепановаНапомним, Юрий Степанов родился в поселке Рысево Черемховского района Иркутской области. Но там маленький Юра провел лишь первые годы жизни. Отцу, который был агрономом, предложили возглавить совхоз в деревне Тайтурке. Туда за ним отправилась семья – жена-учитель и трое детей. В детстве Юрий занимался боксом, охотой и рыбалкой. А о сцене задумался, когда начал заниматься в местном Доме культуры.В 1988 году Юрий с красным дипломом окончил Иркутское театральное училище, куда поступил по окончании школы. Следующим этапом в его жизни стал режиссерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС) в Москве, курс Петра Фоменко. Из ГИТИСа Юрий Степанов пришел в труппу своего учителя — в Московский театр «Мастерская Петра Фоменко».В кино Юрий Степанов впервые снялся ровно в 1990 году. Сначала у своего учителя Петра Фоменко в «Гробовщике», в 1995 году сыграл эпизодическую роль в комедии Георгия Данелии «Орел и решка». А в 1998-м, получил свою первую главную роль — в военной драме Вадима Абдрашитова «Время танцора», где также снимались Сергей Гармаш и Чулпан Хаматова. Затем последовали сериалы: «Дальнобойщики», «Гражданин начальник»… Одну из своих самых заметных ролей Юрий Степанов сыграл в 2004 году в военном сериале «Штрафбат». Антип Глымов, сыгранный Степановым, для многих зрителей остается любимым персонажем этой картины.Поздним вечером, 2 марта 2010 года Юрий Степанов задержался в театре допоздна - в «Мастерской Петра Фоменко» шел спектакль «Три сестры», ставший, к сожалению, последним в жизни популярного актера. Около полуночи Степанов вышел на улицу и просто поднял руку, чтобы поймать машину. Попуткой оказались старенькие «Жигули»-«четверка».Вроде ничего не предвещало: ночная Москва, практически пустые дороги... Степанов почти добрался - от дома его отделял всего один светофор. Водитель \\"Жигулей\\" ждал зеленого сигнала светофора, как неожиданно на огромной скорости в них врезалась \\"Мазда\\". Удар был такой силы, что автомобиль, в котором сидел популярный актер, выбросило на встречку, где в \\"четверку\\" на всем ходу врезалась \\"Лада\\". Самый сильный удар пришелся как раз на сторону пассажирского сидения, на котором находился Юрий Степанов. От полученных травм артист погиб на месте. Юрию Степанову было всего 42 года. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилами других известных актеров Владислава Галкина, который ушел из жизни за неделю до Степанова и Александра Дедюшко, который также погиб в ДТП в 2007 году.- Юра никогда не хвастался своей известностью, даже стеснялся ее, - сразу после трагедии рассказывали \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" друзья актера. - Всегда всем помогал, был бескорыстным, открытым, честным, жизнерадостным. Мы потеряли не только талантливого артиста, но и замечательного человека.На момент гибели Юрия Степанова, его жена Ирина была беременна третьим ребенком. р 30 марта 2010 года у нее родился мальчик, которого вдова актера назвала в честь погибшего мужа — Юрием. Юрий Степанов-младший пошел по стопам отца. Сейчас на счету 11-летнего актера уже три роли в кино. В 2019 он снялся в короткометражной картине «День нерождения», в 2020 – в фильме «Отчим», а сейчас снимается в картине «Чук и Гек».Такова биография актера Юрия Степанова.