Трамвай протаранил 6 автомобилей в Иркутске из-за отказа тормозов. Фото: @dtp38rus

Масштабное ДТП произошло утром 5 марта в Иркутске. В районе железнодорожного вокзала трамвай, следовавший по маршруту №1, протаранил 6 автомобилей. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в социальных сетях, легковушки от столкновения «разлетались» в разные стороны. Одну иномарку отбросило на тротуар. Медицинская помощь потребовалась лишь одному участнику аварии. Это настоящее чудо, что жертв в данном ЧП нет. Ведь в час-пик пострадать могли не только водители, но и пешеходы.

Удары были такой силы, что несколько автомобилей получили серьезные повреждения - одну из машин буквально смяло, есть вмятины и на самом трамвае. Как рассказали КП-Иркутск в мэрии города, в момент столкновения в вагоне пассажиров не было, а ДТП произошло из-за отказа у вагона тормозов. На месте работают сотрудники полиции, приехали и представители администрации областного центра.

– По факту случившегося будет проведена проверка: у трамваев несколько видов торможения, почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам, - отметили в администрации города Иркутска. - Несмотря на то, что убытки водителям возместит страховая компания, поручено проработать вопрос компенсации пострадавшим.

В мэрии также сообщили, что трамвай 2009 года выпуска, в управлял им в момент ДТП водитель 2 класса.

ДТП с трамваем произошло у ж/д вокзала. Фото: @dtp38rus

Машины от удара разлетелись в разные стороны. Фото: @dtp38rus

Одну из машин буквально смяло. Фото: @dtp38rus

Повреждения есть и у трамвая. Фото: @dtp38rus

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