Автобус с 15 пассажирами попал в ДТП на улице Академической в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 5 марта в Иркутске на улице Академической автобус № 80 врезался в столб. Случилось это после того, как "восьмидесятый" проехал остановку «Южная» по направлению к следующему остановочному пункту "поселок Энергетиков". В салоне общественного транспорта в тот момент находилось 15 пассажиров.

- На данный момент за медицинской помощью никто не общался, - уточнили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На место ДТП выезжал экипаж Госавтоинспекции. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются специалистами.

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