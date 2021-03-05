Движение в микрорайоне Юбилейный ограничили до 20 марта в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске 5 марта ограничили движение в микрорайоне Юбилейный. Водителям стоит обращать внимание на установленные рядом с домом №75 таблички с надписью «Объезд».

- Ограничение движения связано с проведением ремонта на водопроводных сетях, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Управиться с необходимыми работами специалисты обещают в срок до 20 марта, а пока автомобилистам нужно быть особенно внимательными во время поездок в данном микрорайоне.

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