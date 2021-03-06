Застрелили пса и поволокли прицепленным к машине: кадры жестокого убийства собаки в Иркутской области появились в сети

Контрольный выстрел в голову пса с расстояния в пару шагов. Фото: @incident_ui

Заснеженный дачный поселок в 13 километрах от города Усть-Илимска. Безлюдная улица. В объективе камеры появился внедорожник, подъезжающий задним ходом.

Услышав шум машины, из кустов выбегает дворняга, а из переднего открытого окна джипа высовывается ствол ружья, после открывается дверь и появляется мужчина. Собака в нерешительности начинает метаться из стороны в сторону, но… раздается выстрел. Животное падает на снег. Пока, стрелявший закидывает ствол в салон, из автомобиля выходит еще один, но подойти к беснующемуся в предсмертной агонии псу не решается. Снова возвращается стрелок и раздается «контрольный» - в голову - с расстояния в пару шагов.

Подельник, дабы убедиться в завершении «дела» пинает дворнягу по спине. Казалось бы, все. Пес мертв. Но тут происходит следующее. Мужчина берет пса за загривок, подтаскивает к машине, где убийцей уже предусмотрительно открыт багажник. Они достают веревку и привязывают пса к фаркопу джипа, садятся и уезжают с болтающимся трупом позади….

- Проверка по данному инциденту проведена, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Личности мужчин установлены. В ближайшее время их ожидают в отделении полиции, будет дана правовая оценка их действиям.

Неизвестно, зачем было нужно так жестоко убивать пса. Но можно отметить, что поступок сибиряков попадает под статью 245 УК России «Жестокое обращение с животными», причем, совершенное группой лиц, вероятно, по предварительному сговору. Если мужчинам предъявят подобное обвинение и их вина будет доказана в суде, им грозит наказание - штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет или же реальный срок – лишение свободы от 3 до 5 лет.

Собака выбежала на шум подъехавшей машины. Фото: @incident_ui

Контрольный выстрел с расстояния в пару шагов. Фото: @incident_ui

Привязывают пса к фаркопу джипа. Фото: @incident_ui

И внедорожник трогается с места. Фото: @incident_ui

Читайте также:

"Всех не спасешь": под дверь иркутской зоозащитницы подкинули мертвого пса. Но Мария Соловьева не собирается отказываться от помощи брошенным животным (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08