Живодер из Усть-Илимска, который застрелил собаку и проволок ее прицепленной к машине, может получить до 5 лет колонии

Момент расправы попал на видео. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Усть-Илимске нашли местного жителя, который в начале марта жестоко убил собаку. Напомним, видео расправы появилось в соцсетях. Все произошло на безлюдной улице в одном из садоводств. На кадрах видно подъехавший внедорожник и выбежавшую на дорогу дворнягу. Дальше произошло самое страшное. Из джипа вышел мужчина с ружьем и сразу выстрелил в животное. Собака упала на снег и начала биться в агонии. В этот момент из машины вышел еще один мужчина, который спокойно наблюдал всю эту картину. Через несколько секунд стрелок подошел к псу ближе и сделал «контрольный» выстрел в голову.

Казалось бы, все. Пес мертв. Но мужчины не успокоились. Один из них взял животное за загривок, подтащил к машине, достал веревку и привязал собаку к фаркопу джипа. Затем они сели в авто и уехали с болтающимся трупом позади… Заявление в полицию подала жительница садоводства.

- Найти стрелка на внедорожнике удалось через несколько часов, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он был задержан после того, как полицейские изучили видеозапись и опросили свидетелей. При обыске, в квартире 37-летнего мужчины нашли ружье, из которого была убита собака.

По этому дикому факту возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными повлекшее его гибель». Как стало известно «Комсомолке» от источника в правоохранительных органах, после этого мужчины расчленили труп собаки и увезли его в гараж к одному из них. А вот как объяснил этот дикий поступок тот самый стрелок.

- Я возвращался с охоты и решил заехать на свой дачный участок, - говорит мужчина. – Там встретил стаю собак. Они кинулись на меня. Одна собака выбежала из этой стаи. Я в нее стрельнул.

Добавим, что теперь стрелку, который находится под подпиской о невыезде, грозит до 5 лет лишения свободы.

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