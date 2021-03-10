Приговоренный к смерти: командир ОМОНа спас чеченского мальчика от террористов и стал его названным отцом

Вячеслав Мархаев (справа) и его приемный сын из Чечни Юсуп Шидаев. Фото: личный архив Вячеслава Мархаева.

Отец сжал зубы. Мужчины не плачут. Только мать всхлипывала в углу. А он стоял перед ними - 11-летний чеченский мальчишка, который не понимал, почему ему предстоит жить вдали от родины…

Это не кадр из лихо закрученного боевика, а картинка из детства Юсупа Шидаева, названого сына командира бурятского ОМОНа Вячеслава Мархаева. Именно он вместе со своими бойцами, спасая пацана, и увез его из родного аула в Бурятию весной 2000 года.

- И вот Улан-Удэ. На улицах светло, горят фонари, по тротуарам, не торопясь, гуляют люди. Много машин. И никакого страха! - всего за несколько часов Юсуп из войны попал в мир, где хорошо и тихо. Где не надо бояться обстрелов, не надо бежать и падать в траву, надеясь, что не зацепят шальные пули…

Юсуп в детстве. Фото: личный архив Юсупа Шидаева

Страшное время

К своим 11 годам мальчишка из чеченского села Белгатой назубок знал науку войны. Их аул всего в 18 километрах от Грозного, он то и дело подвергался атакам террористов.

- Страшное время тогда было, - рассказывает "КП"-"Иркутск" родной отец Юсупа Саламбек Шидаев, который до сих пор живет в Белгатое. - Одна сплошная разруха, и ни работы - ничего. Но, главное, мы боялись за детей. Ведь порой целыми днями приходилось прятаться от обстрелов в подвале.

Юсуп (сверху) с младшим братом Джабраилом (снизу) Фото: личный архив Юсупа Шидаева

Боевики не шутят

Безопасно в Белгатое стало, когда в 1999-м на окраине села дислоцировался бурятский ОМОН. Командиром отряда был Вячеслав Мархаев.

Понятно, что местные встретили военных с опаской. Детям строго-настрого запретили к ним даже приближаться. Но детское любопытство не остановишь. И както раз, возвращаясь из школы, Юсуп тайком наведался в гости к ОМОНу.

Одним из первых маленького гостя встретил Вячеслав Мархаев.

- Когда я впервые увидел дядю Славу, вскрикнул: «Ничего себе, какой высоченный дяденька!» - вспоминает Юсуп Шидаев.

Вячеслав Мархаев основатель и первый командир Бурятского ОМОНа. Фото: личный архив Вячеслава Мархаева.

- Мы еще тогда удивились: какой любознательный мальчишка, - улыбается Вячеслав Мархаев. - Конечно, сначала была настороженность. А потом взяло верх простое человеческое сострадание. Увидели перед собой обычного мальчишку, который ничего в жизни, кроме войны, не видел. Юсуп начал приходить к нам каждый день, и мы разрешили ему проводить с нами зарядку.

Конечно, родные вскоре узнали о дружбе мальчишки с омоновцами. Но ничему плохому парни из Бурятии его не учили, к тому же бурятский отряд с первых дней своей дислокации начал помогать местным жителям. Так что с этой стороны в семье Шидаевых беды не ждали. Пока однажды на блокпосту ОМОН не задержал террориста. У него нашли бумажку со списком подлежащих показательному расстрелу жителей Белгатоя. Одним из первых в перечне значилось имя 11-летнего Юсупа - не могли бандиты простить ему дружбу с «врагами».

- Узнав об этом, родители сами попросили омоновцев увезти меня на лето в Бурятию. Все понимали, что боевики не шутят, - рассказал Юсуп.

- Помню, мама рыдала, провожая меня. Отец почти все время молчал.

Юсуп в бойцами бурятского ОМОНа. Фото: личный архив Вячеслава Мархаева.

В Бурятию навсегда

В Улан-Удэ для мальчишки все было непривычно. Паренек, который видел одну разруху, долго не мог привыкнуть к мирной жизни. Даже услышав вдали гул самолета, прятался.

Лето пролетело быстро, Юсуп засобирался домой. В Белгатой его отправляли уже с другой группой ОМОНа - бурятские милиционеры продолжали стоять в селе.

Вячеслав Мархаев с женой Ларисой. Фото: личный архив Вячеслава Мархаева.

- Если захочешь вернуться и остаться в Бурятии, моя семья тебя всегда ждет, мы готовы тебя приютить, - сказал Мархаев Юсупу и крепко пожал ему руку.

- В итоге я съездил домой, можно так сказать, на побывку, - говорит Юсуп. - Приехал в Белгатой с одной группой ОМОНа, а уехал обратно с другой. В Чечне тогда попрежнему было неспокойно. Как оказалось, в Бурятию я отправился навсегда. Так что теперь у меня две родины.

Юсуп с родным отцом Саламбеком. Фото: личный архив Юсупа Шидаева

Где трое, там и четверо

В большой семье Вячеслава и Ларисы Мархаевых уже росли трое малышей - Саяна, Аюна и Батор. На семейном совете решили: Юсуп будет ребятишкам старшим братом. Так и остался он жить в семье.

Командир устроил мальчика в элитный лицей и, как говорит сам Юсуп, стал ему вторым отцом. В Бурятии Юсуп остался навсегда. Здесь он окончил юрфак в университете, отслужил в армии. Две семьи превратились в одну.

После окончания вуза Юсуп занимался строительством, пробовал себя в бизнесе. Помогает Вячеславу Мархаеву, который после отставки занялся политикой - стал первым секретарем Бурятского республиканского комитета КПРФ, депутатом Госдумы и даже сенатором. А в 2019 году и Юсуп получил ответственную должность - глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил Юсупа своим официальным представителем в Бурятии. Недавно произошло еще одно знаменательное событие - Юсуп женился. Невесту он уже перевез из Чечни.

Так Юсуп выглядит сейчас. Фото: личный архив Юсупа Шидаева

- Юсуп считает, что у него две семьи, - говорит Саламбек Шидаев. - Но у меня никакой ревности нет. Вячеслав Мархаев и его жена Лариса Эдуардовна отнеслись к Юсупу как к родному, и я им благодарен. Теперь мы все одна большая семья. А Юсуп на секунду задумывается, отвечая на вопрос, что бы он сейчас делал и кем был, если бы не уехал в далекую Сибирь. - Думаю, вполне мог бы погибнуть в то страшное время, - вздыхает молодой человек.

- Никогда не жалел о том, что со мной случилось. У кого-то нет семьи, а мне повезло - у меня две. Я обрел второго отца, брата и сестер. Спасибо бурятскому народу за доброту. Кстати, недавно узнал, что в Белгатое даже улица появилась, которая называется Бурятская.

Юсуп на рабочем месте. Фото: личный архив Юсупа Шидаева