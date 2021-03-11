Землетрясение в Забайкальском крае 11 марта 2021: эпицентр был в 10 километрах от поселка Новая Чара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкальском крае 11 марта 2021 зафиксировали иркутские сейсмологи. Сейсмособытие произошло 5.55 утра в Каларском районе. Специалисты отмечают, что эпицентр находился в 10 километрах от поселка Новая Чара. Сила толчков оценивается в 3 балла, магнитуда 4.2. Возможно, из-за того, что движение земной коры было ранним утром, никто из забайкальцев не почувствовал толчков.

- По докладу диспетчеров единой дежурно-диспетчерской службы Каларского района сообщений от населения не поступало, землетрясение не ощущалось, - сообщают спасатели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. - Пострадавших нет. Сообщений о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало.

Однако, оперативные группы все же выехали для проверки зданий и сооружений. Как отметили специалисты, после того, как произошло землетрясение в Забайкальском крае 11 марта 2021, зарегистрировано уже как несколько афтершоков – в 6.23 и 6.53 по местному времени. Магнитуда их составила 3.9 и 4.2 балла.

Землетрясение в Забайкальском крае 11 марта 2021. Фото: Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН

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