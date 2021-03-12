Таких следует не наказывать, а награждать: за инспектора, на которого после наезда браконьеров завели дело, вступилась вся страна.

Четвертого октября 2020 года ни браконьеры, выехавшие «на промысел» на охраняемую территорию Алтачейского заказника Байкальского заповедника в Бурятии, ни сами инспекторы не подозревали, что этот рядовой выезд на задержание закончится стрельбой. Сергея Красикова, одного из участников задержания,собьют машиной. Правда, в этой истории он окажется не пострадавшим, а фигурантом уголовного дела. За него вступились десятки людей, в числе которых депутаты и руководители самого высокого ранга, сам заповедник обратился с петицией и начал в сети флешмоб, а сообщения с хэштэгом #ЯМЫКРАСИКОВ с фото молодого инспектора постят по всей стране.

КТО ТАКОЙ

Кто такой Сергей Красиков и почему вокруг него развивается такая цепь событий? Ему 31 год, он окончил иркутскую сельхозакадемию, и продолжает дело своего отца, известного на всю Бурятию госинспектора Байкальского заповедника Сергея Гурьяновича. Два года подряд представляет инспекторов всех федеральных заповедников России на фестивале в Минприроды, занимал первое место в профессиональном конкурсе. У Красикова ворох грамот от своего ведомства и от МВД, а обучение в концерне «Калашников» помогло наладить дела по охране природы так, что браконьеры даже не едут. Тем, что даже «мышь не проскочит», Алтачейский заказник славится на всю страну.

- У нас последнее задержание браконьеров было года четыре назад, и оно доведено до суда, - рассказывает сам Сергей Красиков. – С тех пор мы наматываем во время рейдов по охране по 50 тысяч километров в год, но ловим только местных, которые попали в заповедник без оружия, поехали, допустим, за дровами. Максимальное наказание там – штраф, потому что въезд на территорию заповедника посторонним запрещен в принципе. Раньше были браконьеры, но мы «извели». Как? Следим за территорией через спутник. Ставим магнитные метки. Они срабатывают на все железное, как в аэропорту при контроле пассажиров. Машина, подковы у лошади – абсолютно на все реагируют, а мы уже реагируем на сигнал. Местные это знают и не нарушают. Пытаются пробиться только залетные, которые не в курсе.

Именно такими, "залетными", и оказались браконьеры из Улан-Удэ, нагрянувшие в заказник в октябре 2020 года. По этому поводу сейчас продолжаются разбирательства. Заведены, напомним, сразу три (!!!) уголовных дела. Одно - за незаконную охоту и тут сомнений ни у кого нет - взяли с поличным, передали полиции, вещдоки засняли. Его скоро передадут в суд. А два других - одно против "охотников", за нападение на инспектора. Другое - против самого инспектора - за превышение должностных полномочий. Якобы он не только выстрелил в автомобиль, но и избил нападавших.

НА ДЕЛО ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ

В заповеднике бьют во все колокола. Ведь обвинение по статье за превышение должностных полномочий, очень серьезное, и наказание предусмотрено немалое - минимальный срок - три года, максимум - 10 лет. Как так? Петицию в защиту инспектора ежедневно подписывают все новые люди, сами охранники природы обратились в СК, к Александру Бастрыкину. В СК и прокуратуру страны поступают и обращения от депутатов. В частности, свой запрос генеральному прокурору страны Игорю Краснову отправил первый заместитель председателя ГосДумы по экологии и охране природы и окружающей среды Николай Валуев.

-Вынужден обратиться к Вам в связи с событиями, происходившими в Бурятии, в Мухорширбирском районе, - написал в запросе Николай Валуев. - Здесь расположен федеральный заказник "Алтачейский", играющий существенную роль в деле сохранения биологического разнообразия Восточной Сибири. -Необходимо отметить, что участковый государственный инспектор С. С. Красиков - один из самых квалифицированных и преданных делу охраны природы работников федеральной системы особо охраняемых природных территорий. Представляется, что таких людей следует не наказывать, а награждать. В связи с изложенным прошу Вас взять на личный контроль указанную ситуацию.

- На мой взгляд, абсолютно парадоксальная ситуация, - отметил и депутат ГосДумы Николай Николаев. - Я уже направил депутатские запросы в Генеральному прокуратуру РФ и в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратура с просьбой помочь разобраться в сложившейся ситуации. Почему было отказано в возбуждении дела по факту причинения вреда здоровью инспектору? В чем именно Сергей Красиков превысил свои полномочия? Должен ли он был ждать, когда на него наедет автомобиль нарушителей и только потом применять оружие? Надеюсь, прокуратура внесет ясность.

Пришлось вмешаться уже и полпреду в Дальневосточном округе Юрию Трутневу.

-Совершенно недопустимо варварское отношение к природе, нахождение неустановленных лиц на территории заповедника с оружием – уже правонарушение, -заявил он . - Во всей этой ситуации необходимо тщательнейшим образом и в кратчайшие сроки разобраться.

Юрий Трутнев дал поручение Минприроды России и руководству Республики Бурятия в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации, а аппарату полпредства ДФО взять данное происшествие на контроль.

Можно быть уверенными, что в ситуации тщательным образом разберутся и поставят все точки над i .

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