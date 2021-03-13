Мошенники 65 раз за сутки звонили жителю Забайкалья и обманули его на 230 тысяч рублей

65 раз за сутки позвонили мошенники жителю Забайкалья он потерял 230 тысяч рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подобными историями, которые заканчиваются снятием крупных сумм с банковских карт, никого не удивишь. Но в случае с жителем Забайкалья история другая. Здесь телефонные мошенники проявили невероятную настойчивость и согласованность. Полицейские насчитали несколько десятков звонков!

-Житель Карымского района потерял больше 230 тысяч рублей, -сообщают подробности в ГУ МВД по Забайкальскому краю. - Неизвестные, представляясь сотрудниками банка, 65 раз позвонили забайкальцу с различных номеров телефонов с кодом Москвы. В течение суток злоумышленники под разными предлогами просили назвать номера карт и пароли из смс - сообщений, якобы для защиты денежных средств, хранящихся на его банковских картах и накопительном счете.

Видимо, сибиряк почувствовал подвох и "просто так" не сдавался. Именно это заставило аферистов звонить десятки раз, собирая нужную информацию в буквальном смысле слова по частям. Они надеялись на хороший куш - возможно, откуда-то знали о том, что "клиент" платежеспособен. Так и оказалось. Кроме всего прочего, мошенники оформили на него и онлайн - кредит и похитили, в том числе и заемные деньги, в сумме 120 тысяч рублей.

Эксперты говорят, что самое простое - пообещать обратный звонок. Скажите, что сейчас не можете говорить и перезвоните через пару минут в банк сами – по тому номеру телефона, который указан на сайте или на карте. И больше звонить не будут.

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