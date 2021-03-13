Работяги в Бурятии обрушили на себя деревянную горку, которую разбирали.

Нарочно не придумаешь! Наверное, вполне справедливо было бы так сказать о двух незадачливых работягах из Улан-Удэ, которых отправили разбирать деревянную зимнюю горку возле популярного в городе торгово-развлекательного центра на набережной Селенги. Центр большой, современный, кругом - камеры видеонаблюдения. Вот они-то и запечатлели, как пара "героев" приложила все усилия, чтобы обрушить на себя хлипкое сооружение и покалечиться под его обломками. По счастью, не удалось, оба живы.

- Везунчики! Это повезло, что все так обошлось, а могло закончиться гораздо хуже, - комментируют зрители запись. В самом деле - вот рабочие, взяв в руки топоры. бьют по основанию горки, а сами стоят под ней. Немудрено, что усилия увенчались успехом - подрубленное деревянное сооружение просто "сложилось".

Над горе-работягами сжалилось, не иначе, провидение. Они рванули наружу изо всех сил. И успели. Один выскочил сразу. Второй, похоже, упал. Но обломками его не накрыло - просто поскользнулся. Вот тут, в самом деле, повезло. Травм удалось избежать.