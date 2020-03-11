2020-03-11T09:39:01+03:00
Общество

Закрытая черепно-мозговая травма: на голову 7-летней девочки упала сосулька в Иркутске

Полиция Иркутска и следователи разбираются в случившемся
Мария КНЯЗЕВА
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Закрытая черепно-мозговая травма: на голову 7-летней девочки упала сосулька в ИркутскеЗакрытая черепно-мозговая травма: на голову 7-летней девочки упала сосулька в ИркутскеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Весна – время, когда прогулки на свежем воздухе у детей становятся длиннее, ведь на улице тепло. Однако, это же тепло приводит к образованию сосулек, наледи на крышах здания. Так прогулка семилетней девочки с ее братом в Иркутске закончилась травмами. На голову школьнице с крыши здания упала сосулька. Это случилось в одном из дворов по улице Байкальская.

«Мама! Ей на голову упала сосулька! Посмотри», - добравшись с братом до дома, они рассказали маме о случившемся.

Женщина тут же вызвала скорую помощь.

«Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма. Собирайтесь, нужно ехать в больницу», - констатировали медики по приезду.

Состояние девочки врачи оценили как средней степени тяжести и увезли ребенка в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу.

«Нам о случившемся сообщили сами медики», - рассказывают сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области. – «Обстоятельства происшествия выясняются».

Как отметили полицейские, по предварительным данным в случившемся виноват арендатор здания, с крыши которого упал лед.

«Он не исполнил предписание по очистке кровли здания от снега, сосуль и наледи», - говорят в полиции.

Свою проверку начал и Следственный комитет Иркутской области. Виновные в том, что крыша не была вовремя очищена, понесут наказание.

Стоит отметить, что за последнее время это уже не первый случай, когда с крыш падают заледеневшие осадки. Травму головы накануне также получила женщина в микрорайоне Юбилейный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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