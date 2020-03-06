6 Март 2020 2020-03-06T13:31:30+03:00

Глыба льда сошла с крыши на женщину в микрорайоне Юбилейный в Иркутске Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Весна, снег и лед потихоньку тает, и накопившиеся на крышах глыбы могут упасть на прохожих. В микрорайоне Юбилейный в Иркутске именно так и случилось - "сугроб" с крыши жилого дома сошел на женщину, крепко ударив по голове. Ее отвезли в больницу.

- Следователи начали проверку по факту травмирования иркутянки, - рассказывают в прес-службе СУ СКР по региону. - Статья - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Все обстоятельства выясняются.

По неофициальным данным, женщина получила травму головы, но от госпитализации отказалась. Тем, кто вовремя не очистил крышу, вероятно, придется отвечать перед законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Она могла умереть, удариться головой об кирпич!": в соцсетях появилось видео, как школьники издеваются над девочкой в Братске

В школе говорят, что это не травля, а ссора между подругами (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU