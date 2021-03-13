На Байкале будут ловить нейтрино: запустили самый большой в Северном полушарии глубоководный телескоп

На Байкале запустили самый большой в Северном полушарии глубоководный телескоп. Фото: Яна УШАКОВА.

Новый телескоп – он называется Baikal Gigaton Volume Detector – на самом деле огромный, километр в кубе. Это делает его равным крупнейшему нейтринному телескопу IceCube в Антарктиде. И самым большим в Северном полушарии. Проект амбициозный – экспериментальные исследования в области нейтринной астрофизики станут весомым вкладом в фундаментальную науку. Его запуска ждали давно, первый кластер спустили под воду еще шесть лет назад. И вот запуск состоялся.

-Самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп станет ещё одним магнитом для талантливых ученых со всего мира, - сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. - Это инструмент, который будет приносить новые научные знания в течение двух-трех десятилетий. Это значит, что молодые люди из Иркутской области и других регионов смогут участвовать в научных исследованиях и инженерно-технологических работах на передовом уровне, делать открытия, учиться, увеличивая, тем самым научно-технический потенциал нашей страны.

Сразу — что это и как это работает. Модули телескопа, закрепленные на тросах в толще байкальской воды, ловят нейтрино-частицы. Они попадают к нам из глубин космоса и рождаются, например, в результате взрывов сверхновых звезд . А значит – могут многое рассказать об истории Вселенной, без каких-либо искажений. Мечта ловить такие частицы на Байкале появилась у российских физиков еще в 60-х. И вот — осуществилась.

Нейтрино позволяют получить информацию о внутренней структуре самых мощных источников Вселенной, - объясняет ученый-физик, заведующий лабораторией астрофизики элементарных частиц и гамма-астрономии НИИ прикладной физики ИГУ Николай Буднев, - В целом это необходимо, чтобы понять историю возникновения Вселенной, ее развитие, современное состояние и что с ней будет в будущем, и это нам дает понимание фундаментальных законов физики, фундаментальных законов строения Вселенной.

За 10 лет под воду опустили уже не один модуль. Фото: коллаборация "Байкал".

При спуске на дно озера первых кластеров необходимость такого телескопа так объяснял академик, руководитель секции ядерной физики Отделения физических наук РАН Валерий Рубаков

- В ансамбле известных на сегодня элементарных частиц нейтрино занимает позиции одного из легчайших его участников и прочно закрепило за собой в последние десятилетия статус величайшей “интриганки”. Уникальность этой частицы, как носителя информации о процессах, протекающих во Вселенной, обусловлена её сверхслабым взаимодействием с веществом. Природный поток нейтрино несет в себе богатейшую, и во многих отношениях уникальную, информацию об окружающем нас мире. Исследование этого потока в различных энергетических диапазонах способно дать ключ к пониманию ранних стадий эволюции Вселенной, процессов формирования химических элементов, механизма эволюции массивных звезд и взрывов Сверхновых, пролить свет на проблему темной - невидимой - материи, на состав и внутреннее строение Солнца сегодня и в достаточно удаленном прошлом, и даже продвинуться в понимании проблемы внутреннего строения одного из наиболее трудных для изучения объектов –- планеты Земля.

В Антарктиде, на Южном полюсе, подобный телескоп для ловли нейтрино есть. Но он наблюдает только свою часть неба. Развернувшийся на Байкале будет «отвечать» за Северное полушарие.

Ученые считают, что большие глубоководные нейтринные позволят открыть эру нейтринной астрономии и дадут возможность изучать происходящее во Вселенной на невероятно огромных расстояниях. Поэтому этот проект, для работы над которым объединились ученые Института ядерных исследований РАН, Объединенного институт ядерных исследований (Дубна), МГУ и Иркутского университета.

Проектирование нейтринного телескопа на Байкале десять лет назад, в 2010-2011 годах. Телескоп состоит из самостоятельных блоков, называемых кластерами. В каждом кластере по восемь «гирлянд», на которые навешаны 288 оптических детекторов для ловли этих самых нейтрино, которые идут из космоса. Сейчас их около десятка, но и это еще не все, со временем будет больше, это пока только, говоря языком строителей, «первая очередь» .

Установка находится в 4 километрах от берега Байкала в районе Кругобайкальской железной дороги. Физики рассчитывают, что им удастся поймать два-три потока нейтрино в год. Конечно, к телескопу «прицепили» и еще несколько устройств — для изучения свойств воды и измерения электрического поля.