В СК России разберутся в обстоятельствах нападения на инспектора в Байкальском заповеднике

В СК России разберутся в обстоятельствах нападения на инспектора Красикова в Байкальском заповеднике.

В Байкальском заповеднике долго добивались предметного расследования дела по поводу нападения на инспектора Сергея Красикова в Алтачейском заказнике в начале октября прошлого года. Напомним, сначала было возбуждено только дело о незаконной охоте на косуль - это было подтверждено документально, браконьеров взяли с поличным, а все их трофеи засняли. Но вот дело о попытке сбить одного из членов группы задержания машиной несколько месяцев никак не расследовалось. Не хватало "железных" доказательств в виде видеосъемки на месте. После многочисленных жалоб заповедника в вышестоящие инстанции его все-таки завели, но одновременно - и дело на самого инспектора. Это вызвало возмущение людей. Сейчас в том, что произошло в тайге осенью прошлого года, будет разбираться СК России.

- По данным следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из города Улан-Удэ на территорию Алтачейского заказника, где в ходе незаконной охоты произвели отстрел двух косуль, - напоминают обстоятельства произошедшего в пресс-службе СК России. - На обратном пути они были задержаны группой государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Согласно показаниям одного из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его.

Следствие отмечает, что те, кто вел незаконную охоту, дали показания о том, что сам инспектор превысил полномочия. И есть основания полагать, что они предвзятые. Поэтому теперь в том, что же случилось на лесной дороге на самом деле, будут разбираться в Главном Следственном Управлении СК России. Профессионалы из центрального аппарата СК должны воссоздать картину произошедшего, допросить свидетелей, назначить экспертизы. Напомним, именно об этом просили и в самом заповеднике, на этом настаивали и депутаты ГосДумы, не оставившие эту ситуацию без последствий, и полпред в ДФО Юрий Трутнев.

"Комсомолка" будет следить за ситуацией.

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