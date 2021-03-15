Почему в платежках жителей Иркутской области суммы за отопление выше

Почему в платежках суммы за отопление выше? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу оговоримся, что в марте суммы за ЖКХ удивят не всех, а только тех, кто оплачивает за отопление каждый месяц равными платежами. Но обо всем по порядку. Расскажем, кого и почему коснулось разовое повышение или, напротив, понижение.

Есть две схемы

Правительство Иркутской области с 1 октября 2016 года приняло решение о двух способах оплаты за отопление на основании предложений от органов местного самоуправления. В зоне присутствия ПАО «Иркутскэнерго» с 1 сентября 2017 года жители Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского оплачивают отопление по факту потребления услуги, то есть только в отопительный период. С сентября 2018 года к ним присоединилась Зима, а с сентября 2019-го Черемхово. Остальные города Иркутской области - Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Саянск, Братск, Тайшет и Шелехов, Иркутский и Усольский районы оплачивают отопление равными долями в течение календарного года.

Эта система в свое время была введена для прозрачности, - рассказывает Оксана Придиус, начальник управления ЖКХ «Иркутскэнергосбыта». - Жалоб в жилнадзор и вопросов к коммунальщикам стало действительно меньше. Все потому, что расчет более чем понятен: чем холоднее на улице, тем больше тепла необходимо, чтобы поддерживать в квартирах комфортную температуру. Это если в доме установлен общедомовый прибор учета. И так каждый месяц, и только по факту. Так вот для этой категории собственников ничего не изменилось.

Так же, как если в доме не установлен общедомовой прибор учета, то владельцы квартир оплачивают за тепло ежемесячно по нормативу, но только в те месяцы, когда было фактическое отопление. Корректировка в этом случае не проводится.

Корректировка - детали

А теперь к сути. В Иркутской области в зоне присутствия ООО «Байкальской энергетической компании» (ранее ПАО «Иркутскэнерго» являлось исполнителем коммунальных услуг) есть территории (это города Братск, Железногорск-Илимский, Саянск, Шелехов, Усть-Илимск, а также Усольский и Иркутский район), где жители оплачивают за отопление равными платежами каждый месяц в течение года. Это прежняя схема оплаты, которая действовала в регионе повсеместно, а теперь осталась частично.

- В таком случае жителям вышеперечисленных населенных пунктов предъявляется к оплате сумма из расчета 1/12 от объема потребления по показаниям общедомового прибора учета за прошлый год (либо по нормативу потребления). А по итогам года делается корректировка. Общий объем потребленной теплоэнергии затем делится на всех собственников дома, исходя из общей площади квартиры или нежилого помещения, - поясняет Оксана Придиус.

Простыми словами, в ресурсоснабжающей организации подсчитывают разницу между количеством тепла, которую тот или иной дом получил за год, и тем, что было начислено. По итогам собственникам доначисляют деньги (те, что не доплатили, если фактическое потребление окажется больше) или возвращают (если переплатили «с запасом»).

В этом году клиенты «Иркутскэнергосбыта» увидели корректировку в платежных документах, полученных в марте. Это корректировка за период работы новой теплоснабжающей организации - ООО «Байкальская энергетическая компания», за период с сентября по декабрь 2020 года. Ранее, в сентябре, была проведена корректировка в связи с окончанием договорных отношений с ПАО «Иркутскэнерго» за период январь-август 2020 года.

- Иногда мы получаем вопросы, почему в одном доме одни данные, а в соседнем другие, - добавляет начальник производственно-технического отдела «Иркутскэнергосбыта» Игорь Тимонин. - Но стоит помнить, что даже два одинаковых многоквартирных дома по своим тепловым и техническим характеристикам могут отличаться, быть разными. В одном случае может быть плюсовая корректировка, значит, дом потребил больше тепла, а в другом минусовая. Если же говорить о нынешнем отопительном сезоне в общем, то зима была холоднее, чем предыдущая, особенно январь. Поэтому годовая корректировка получилась значительная, но не во всех домах, так как - еще раз подчеркну - уменьшение оплаты зависит не только от погоды. Дома одинаковой серии, с одинаковым количеством квадратных метров по-разному потребляют теплоэнергию.

Как сэкономить

Между прочим, уменьшить плату за отопление может разумное энергосбережение! Элементарно: знаете ли вы, как часто открыты окна в вашем подъезде, в квартирах, утеплен ли дом, предусмотрена изоляция труб или они оголены, выполнены ли подготовительные мероприятия перед началом отопительного периода? Вот из таких частностей рассеивается драгоценное тепло и, соответственно, увеличивается квартплата.

Что делать? Самое простое - обращать внимание на качество и своевременность проведения управляющими компания работ по подготовке домов к зиме. Также собственникам стоит обращать внимание на превышение допустимой температуры внутреннего воздуха. Действующее законодательство возлагает на управляющие компании обязанность проводить регулировочные работы в системах теплопотребления.

Кроме того, не последнюю роль играет и сам общедомовый прибор учета тепла, точнее, его состояние. Если он выходит из строя, то начисления производятся расчетным способом. За состояние прибора учета также отвечает управляющая компания.

- Своевременность и качество выполнения работ собственники вправе требовать от управляющей компании - заключает Игорь Тимонин. - Потому как все, что находится внутри дома, - собственность жильцов. Чаще всего этой работой занимается старший по дому или подъезду и доносит этисведения до остальных жителей дома.

Переходный период

В стадии размышлений сейчас находятся еще два муниципальных образования Иркутской области - Саянск и Усть-Илимск. Пока жители этих городов оплачивают отопление в течение года, но задумались над изменением схемы, ведь в таком случае не будет корректировок и доначислений спустя год. Горожане ежемесячно будут платить за то количество тепла, которое потребили. Соответственно, в зимние месяцы будет максимальная оплата, осенне-весенний период сумма уменьшится, а летний период расходов на отопление в семейном бюджете не будет вовсе.

Кроме того, при переходе на систему оплаты по факту граждане, имеющие право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, смогут воспользоваться ею своевременно. Размер компенсации будет зависеть от размера платы, внесенной за жилищно-коммунальные услуги.

В Усть-Илимске на сайте администрации города сейчас запущено интерактивное онлайн-голосование, где жители могут выразить свою точку зрения по этому вопросу.

КСТАТИ

Сумму перерасчета можно будет увидеть в квитанциях, которые вы ежемесячно получаете в почтовых ящиках. Или платежный документ может быть доставлен на электронную почту, что, кстати, очень удобно. Подписка на квитанции в электронном виде - это гарантия получать документ 1-го числа каждого месяца. Оформить такую подписку очень просто. Необходимо:

- зайти в «Личный кабинет» на сайте компании или в мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт»;

- в настройках нажать галочку в соответствующей строке. Обязательно проверьте адрес электронной почты;

- сохранить информацию.

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Что такое корректировка

- Корректировка применяется, если жители оплачивают за коммунальную услугу «Отопление» ежемесячно равными платежами в течение календарного года, - говорит Оксана Придиус. - Тогда потребителям ежемесячно предъявляется к оплате сумма из расчета 1/12 от объема потребления по показаниям общедомового прибора учета за прошлый год либо по нормативу потребления. Затем по итогам года делается корректировка размера платы.

Так прописано в пункте 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2011 № 354. Из общего объема потребленной теплоэнергии, определенной по показаниям общедомового прибора учета за весь 2020 год, ранее предъявленный объем тепла в течение 12 месяцев 2020 года и получившаяся разница делится на всех потребителей дома, исходя из общей площади помещения (жилого или нежилого) каждого.

Если за тот год дом получил больше тепла, чем было в течение года начислено потребителям, то производится доначисление платы; и наоборот, если начислено больше, а тепла было отпущено на меньшую сумму, то разница потребителям возвращается.