Костя Цзю в Иркутске: Каждый день нужно побеждать самого себя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известный боксер, трехкратный чемпион СССР и двукратный Европы, а также абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю посетил Иркутск. Он провел открытые мастер-классы и автограф-сессии, встретился с юными боксерами и презентовал коллекцию спортивной одежды с ярким слоганом «Никогда не сдавайся!», которая эксклюзивно представлена в супермаркетах «Слата».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Главное - дисциплина, - напутствовал Костя Цзю начинающих боксеров в спортивной школе «Лидер». – Вы выбрали тяжелый вид спорта. При этом важно, чтобы вы знали, к чему вы идете, к какой цели. Если ее у вас нет, то нужно обязательно поставить. Через 8 лет кто-то из вас может попасть на Олимпийские игры. Что для этого требуется? Очень мало: два раза в день тренироваться. Я за свою жизнь не опоздал ни на одну тренировку. И каждый день делаю зарядку. Это помогло в достижении моих целей. Бывало, что приходилось и проигрывать, но каждый проигрыш – это повод найти причину того, что произошло, и устранить ее. У вас прекрасные условия, хороший зал. Если есть желание, нет ничего невозможного. Все в ваших силах. Но нужно работать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Костя Цзю рассказал молодежи, как отец привел его когда-то в зал.

- Папа очень любил бокс и привил эту любовь маме. Они вместе смотрели соревнования и очень хотели, чтобы я развивался в этом виде спорта. Надо сказать, я их не подвел. Первые грамоты получил в весе 24 кг, - отметил прославленный спортсмен.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На вопрос школьников, сложно ли стать чемпионом, Цзю ответил:

- Нет, не сложно! Что там сложного?! Пришел – и победил. Чемпионами становятся не на соревнованиях, а в зале, на тренировках, когда ты работаешь больше, чем кто-либо. Главное - захотеть. И хотеть этого должны не родители или тренер, а вы прежде всего сами. Все остальные просто помогают. Первая моя большая мечта была попасть на Олимпийские игры. Она так крепко засела в моей голове, тогда еще 10-летнего мальчика, что каждый день я просыпался и видел себя на Олимпиаде. Словосочетания «не могу» не существует. Надо перебарывать его сразу, как только возникает в голове. Слово «хочу», напротив, имеет для достижения цели огромное значение. Каждый день нужно побеждать самого себя.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Костя Цзю показал ребятам ряд эффективных упражнений и подчеркнул, что вес сгоняется не только в зале, но и на кухне.

- От сахара я отказался в 1987 году. Лет 10 назад практически перестал есть соль. Все жареное под запретом. Сейчас к весам практически не подхожу. И так знаю, что в хорошей форме, - заявил боксер.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общение с иркутянами продолжилось на площади 130-го квартала, возле торгового центра. Здесь же была презентована коллекция одежды Кости Цзю, которую уже можно приобрести в супермаркетах «Слата».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- в Иркутске 2021-й объявлен Годом спорта. Это начинание поддержала и торговая сеть, - отметил председатель совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц. - Сейчас людям как никогда нужны яркие эмоции. Участие в спортивных мероприятиях, общение с интересными людьми, безусловно, будут этому способствовать. Возможность привезти в Иркутск Константина Цзю - для нас большая честь. Но на этом наши спортивные мероприятия не заканчиваются. Надеемся провести в этом году «Слата-марафон».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На боксерском ринге, который установили прямо на улице, прошло несколько спарринг-сессий со звездой мирового бокса. В шуточных состязаниях, предваряющих соревнования спортсменов, принял участие исполнительный директор ТС «Слата» и «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто не успел встретиться с легендой спорта, не беда! Поклонники Кости Цзю да и все желающие могут приобрести одежду из его коллекции в супермаркетах. В «Слате» представлены спортивные костюмы, худи, свитшоты, рубашки-поло, футболки. Эти вещи вдохновят вас на собственные рекорды!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГДЕ КУПИТЬ

В супермаркетах «Слата» по адресам:

ул. Байкальская, 250/1, ТЦ «Цветной парк»

ул. Депутатская, 63/1

ул. Ленинградская, 90

ул. Лермонтова, 78

ул. Ржанова, 164

ул. Советская, 176б

ул. 3 Июля, 25, ТРК «Модный квартал»

мкр-н Университетский, 43, ТЦ «Мельниковский»

мкр-н Юбилейный, 19/1, ТЦ «Юбилейный»

12-й км Байкальского тракта, ТЦ «Новая дача»