Праздник чтения «День Ч» в седьмой раз прошел в Приангарье

Фото: Елена Чернышева.

Главной темой прошедшего 12 - 13 марта в Иркутске праздника чтения «День Ч» стало «Искусство и креативное мышление». Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири дискутировали о восприятии художественных и музыкальных произведений представителями разных стран и развитии креативности у детей и взрослых, искали ответы на вопрос, как приблизить искусство к народу и чем могут помочь в этом книги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что «День Ч» проходит в столице Приангарья дважды в год, начиная с 2018-го. С 2019-го генеральным партнером проекта является Иркутская нефтяная компания. ИНК уделяет большое внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. Компания поддерживает творческие акции и фестивали, помогает музеям, библиотекам и домам культуры. Число проектов, которые получают поддержку, с каждым годом растет.

Фото: Елена Чернышева.

Мероприятия в рамках «Дня Ч» в этом году помимо Иркутска прошли в Усть-Куте и Киренске. 10 марта научный обозреватель из Москвы Илья Кабанов пообщался с усть-кутскими школьниками, которые учатся в ИНК-классах. Также в молодежном центре «БАМ» состоялась дискуссия о профессиях будущего, а в межпоселенческой библиотеке прошла лекция «Супергерои и сверхзлодеи. Русская история в комиксах».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Такой бурной дискуссии, как на «Дне Ч» в Усть-Куте, у меня давно не было. Мы спорили с участниками о роботах, телепортации, экологии - кажется, обо всем на свете. Молодежь не соглашалась буквально со всем, что я говорил, отстаивала свою точку зрения. Надеюсь, юные жители Усть-Кута сохранят свою страсть к дискуссиям и мы еще не раз сможем поучаствовать в дебатах, - поделился впечатлениями Илья Кабанов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, мероприятия «Дня Ч» в Усть-Куте - это уже традиция, а вот в Киренске они состоялись впервые. В городе, который называют северной или сибирской Венецией, при участии ИНК была организована фотовыставка французского фотографа и режиссера Жан-Марка Годэ «Книги в жизни».

Фото: Елена Чернышева.

В Иркутске «День Ч» прошел на нескольких площадках. В образовательном комплексе «Точка будущего» дискутировали на тему «Творчество в образовании: как развивать креативность у школьников и педагогов».

О кукольном театре в начальной школе с детьми и учителями поговорила Татьяна Шеремет, театровед из Санкт-Петербурга, а Влада Мяконькина, иллюстратор из Москвы, провела мастер-класс «Как почувствовать текст, чтобы создать иллюстрацию».

Фото: Елена Чернышева.

В Центре немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта состоялась международная встреча «Зачем детям изучать искусство в эпоху цифровых технологий?». Также в ТВЦ «Галерея Revолюция» работал лекторий для взрослых, прошли мастер-классы для подростков, дети 6 - 10 лет побывали за кулисами Иркутского театра кукол «Аистенок».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказала соорганизатор праздника чтения Анна Масленникова, более развернутая детская программа запланирована на лето. В начале июня маленькие иркутяне смогут встретиться с писателями и художниками, принять участие в мастер-классах на свежем воздухе. Пока же все желающие могут участвовать в онлайн-занятиях по книгам об искусстве, которые команда «Дня Ч» проводит на платформе Zoom.

Фото: предоставлено ООО ИНК.

Представитель Иркутской нефтяной компании Сергей Евчик подчеркнул, что ИНК готова поддерживать смелые творческие проекты, направленные на образование и развитие.

- Праздник чтения «День Ч» набирает обороты, расширяется его география, - отметил он. - Мы видим, что лекции, мастер-классы и дискуссии популярны у жителей не только Иркутска, но и северных районов. Поэтому мы поддержали идею организаторов проводить мероприятия фестиваля в нашем базовом городе Усть-Куте в течение всего года. ИНК реализует в этом районе крупные инвестиционные проекты и заинтересована в создании комфортной среды для жизни и работы. Ее неотъемлемой частью являются культурные инициативы, рассчитанные на широкую аудиторию.